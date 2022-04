El PP que viene

.@cucagamarra será mi propuesta para ser la nueva secretaria general del PP. Ha servido a sus vecinos desde la Alcaldía de Logroño. Ha servido a su país desde diferentes responsabilidades en el Congreso. Le pido que asuma una nueva responsabilidad sirviendo también a su partido — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) March 31, 2022

El PSOE que está

Shanghai se confina

El confinamiento en Puxi (como se conocen a los distritos de Shanghai que están al oeste del río Huangpu) comienza esta madrugada.



Las calles están ya casi vacías. Todo el mundo en casa.



Nuestro lockdown empezó el lunes porque hubo algún caso positivo en uno de los edificios. pic.twitter.com/TfKhPeeYYo — Julen Asua ?? (@julenasua) March 31, 2022

No ser noticia pero sí ser inspiración

En #Canal24horas hablan con @oscarmijallo y @MDFzonacaliente, corresponsales de TVE que estuvieron 53 días informando desde Ucrania:



"El sentimiento general era que no iba a haber guerra, que era un farol de Rusia"#GuerraUcraniaRTVEhttps://t.co/6n12ZZpocb pic.twitter.com/J2tDcNFNFf — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 30, 2022

Al final, Rusia sí ha traído a de vuelta al astronauta estadounidense

No soy nada optimista con el PP que nos viene:va a ser el presidente de ese partido que meta a Vox en un gobierno autonómico (los de Abascal han sido muy hábiles retrasando la investidura de Fernández Mañueco), y los nombres que ha deslizado para su proyecto no dicen nada ni nuevo ni bueno. Cuca Gamarra es el botón de muestra dey no en los problemas de una ciudadanía de la que siguen alejadísimos. Un PP elitista y tan escorado a la derecha que abraza ya sin esconderse a los más ultras. Un PP del que poco podemos esperar, así que nos puede sorprender.Laquedará para los libros de historia, lo que no veremos en las memorias de Pedro Sánchez, porque será un capítulo que querrá borrar, es cómo le toreó Mohamed VI sin piedad. El dictador marroquí no dudó en utilizar a menores de edad contra España, lanzándolos a su territorio con mentiras, se ha salido con la suya para oprimir aún más al pueblo saharaui y, para colmo, humilla públicamente al presidente español: Marruecos habría despreciado la visita del ministro de Exteriores y estaría forzando una reunión entre Sánchez y el propio Mohamed VI a la que el socialista no podrá negarse.Julen Asua ha escrito un hilo interesantísimo en Twitter sobre cómo afrontaba el confinamiento al que iba a estar sometido en un suburbio de la Shanghai, conpor parte del gobierno chino, y su propio acopio de vino, para pasar lo que les espera. Los suyos no son los únicos tuits que hemos visto estos días, alguno realmente llamativo, como el de Zigor Aldama, en el que muestra cómo funcionarios sueldan las puertas de acceso a un edificio para que no salga nadie. La política de "cero COVID" de la dictadura asiática parece hoy excesiva, con las vacunas y la relajación (excesiva) del resto del mundo.Lo peor que le puede pasar a un periodista o a un medio de comunicación es convertirse en noticia. Pero creo que la entrevista a Óscar Mijallos y Miguel de las Fuentes en el 24h, que junto a Hugo Úbeda nos contaron a diario y durante un mes cómo Rusia amenazó primero e invadió después a Ucrania, era necesaria. Porque el trabajo de Óscar, Miguel y Hugo resulta inspirador, y su testimonio puede animar a quienes están estudiando periodismo hoy a. Su labor resulta imprescindible, que su cadena no se rompa, también.Como leemos en Microsiervos, al final, Rusia sí ha traído deque, junto a Pyotr Dubrov, ha estado casi un año en la Estación Espacial Internacional. Junto a ellos regresaba también Anton Shkaplerov en la Soyuz MS-19, que ha aterrizado en Kazajistán, por lo que el regreso a EE.UU. de Vande Hei será más sencillo. Solo hace unos días, el director de la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, amenazaba con dejar al estadounidense en órbita. Lo que nadie sabe hoy es cómo se desarrollará en el futuro la colaboración entre Rusia y EE.UU. para el espacio.