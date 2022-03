Zelenski lo sabe

El presidente de Ucrania sabe que Europa no está dispuesta a morir por ellos. Una loable actitud que sería un éxito diplomático si Putin no estuviera dispuesto a matarlos a ellos. Lo de Kiev va tocando techo a medida que van tumbando edificios. La matanza no vale una OTAN, pero su renuncia no le pondrá fin. Mientras, Europa tiembla por el precio de la energía y China dice que defenderá sus intereses, que es el modo de avisar de que sabe que va a ser la ganadora sin disparar un tiro –porque todo dios le debe un pastizal–. El genocidio sale caro pero pararlo, mucho más.