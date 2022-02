Abandonados

LA población ucraniana tiene la legítima sensación de que les hemos abandonado a su suerte. Lo hicimos no hace tanto con los afganos y sobre todo las afganas tras una larga guerra en la que fueron ganando derechos y nos desentendimos de ellos ofreciéndoselos en bandeja a los talibanes. Hay diferencias entre Ucrania y Afganistán, claro que sí. También semejanzas: en ambos la población está a merced de los lobos. Pero, como en el poema, como yo no era afgano no hice nada. Y como no vivo en Ucrania, tampoco haré nada. Pronto vendrán a por mí...