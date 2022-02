Paréntesis sin ruido

HOY es jornada de reflexión en Castilla y León. No sé si los castellano-leoneses aprovecharán el día para pensar y repensar su voto, pero para el resto va a ser un gran alivio. Hay casos –y este es uno bien claro– en que las jornadas de reflexión no sirven más que para que descansemos de tanto ruido, de tanta banalidad disfrazada de discurso político. Que hasta ETA, los presos y las presuntas negociaciones se hayan colado en este final de campaña nos demuestra no solo el nivel, sino el objetivo de la convocatoria. Disfruten de este pequeño paréntesis reparador.