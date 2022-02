¿A alguien le importa la verdad?

Pues se te han muerto a puñados, Isabel

Iker cierra el círculo pero sin misterio

¿Y qué son los NFT de Metamilenio?

¿Se puede explicar en cristiano? ??https://t.co/gclTmhFaYj pic.twitter.com/KGj5VgJ2sr — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 31, 2022

A Casado se le chafa el plan

La jueza para la que el euskera es difícil

La percepción de una jueza sobre la dificultad del euskera, por encima de los derechos lingüísticos. Ulertezina.

La Justicia ordena readmitir a una trabajadora interina argumentando que el euskera es "muy difícil" https://t.co/ZZR1YP4xYh — Eider Hurtado (@EiderHurtado) February 1, 2022

Hoy es un gran día en Bilbao

Arratsalde on @athletic_eus.#GazteAbonoa dugunoi: emango diguzuen indemnizazioa partida honengatik zein izango da?

160€?

350€?

360€?

300€?

Mila esker! pic.twitter.com/F6ooqXaspy — Mosturotz (@Mosturotz) February 1, 2022

Twitter lo soporta todo. Por ejemplo, puede salircon esto: "Loss no han servido para evitar muertes, pero han causado daños económicos y sociales. Conclusión de un grupo de investigadores de la Johns Hopkins. Teníamos razón. Madrid Abierto es lo mejor para hacer frente a la pandemia", y lograr un montón de aplausos. Pero como bien le corrige Javier Padilla, la de Madriddurante la pandemia con diferencia. Un incremento en la variación que es el reflejo de una política irresponsable pero más retuiteable que la vasca.empezó con un programa bastante friki y con cierto atractivo para quienes se sentían fascinados por lo paranormal. Ya con Internet, fue más lejos y usó su popularidad para enmarcar debates como le gusta a la extrema derecha. De ahí al negacionismo y las mierdas sobre el coronavirus solo había un pequeño paso. Y lo último son. ¿Que qué es eso? Otro invento con forma de pirámide pero no de las que pueden haber construido los marcianos, sino de las que generan beneficio económico gracias a incautos y con propagandistas como colaboradores necesarios.Sigo hablando de la derecha y la extrema derecha españolas:antes de completar la primera fase. Como muchos anticipamos, su escalada de procesos electorales antes de las Generales solo va a, y esa carta de presentación para postularse como alternativa de Sánchez es tirando a muy mala. Pues bien, acaba de empezar la, y los sondeos ya apuntan a que el PP dependerá de la extrema derecha. Algo que estaba cantado salvo en Génova 13 y la cabeza de un Casado que empieza a oler a quemado, además de a rancio, como siempre.es la jueza que ha decidido que elsobre el de las personas que puedany que, por cierto, pagan el sueldo y las ayudas a las que la trabajadora haya podido acogerse para estudiar un idioma que se le ha hecho difícil. Y como es difícil, que lo dicen en Internet, según la jueza, y la funcionaria tiene más de 45 años, no tiene por qué aprenderlo. ¿Y lde quienes en Laudio quieran dirigirse a la administración en euskera porque es el idioma que mejor manejan? Pues como son superdotados, en opinión de la jueza, tendrán que arreglarse.El de hoy es, un día de expectación, de nervios, de bufandas que asoman entre los abrigos y las americanas, y en los maletines de trabajo, y de calentar motores (es posible hacerlo con respeto a las medidas anticovid, sí). Esta noche, San Mamés será una caldera: no notaremos el frío y quienes vayamos intentaremos que tampoco se note el aforo limitado€ Ni a quienes están subastando on-line su asiento, que puede ser ocupado por. Tengo mis dudas sobre lo que, pero no tengo ninguna sobre lo mal que me parece ese mercadeo de algunos socios.