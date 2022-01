Necesitamos más personas comprometidas como Neil Young

¿Qué es lo importante?

Presentación de las jornadas: "La igualdad de género en el deporte". pic.twitter.com/jwMMz8C4Bi — Mikel Otero (@otero_mikel) January 26, 2022

"Patriotas europeos"

?? @Santi_ABASCAL lidera la cumbre internacional de los patriotas europeos que comenzará este viernes en Madrid.



Contará con la presencia del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y del primer ministro polaco, @MorawieckiM



???????????? https://t.co/CIlMXDapFW — VOX ???? (@vox_es) January 26, 2022

Un país fallido

Pero, ¿qué debate?

¿En serio?

?? Infantino acaba de decir en el Consejo Europeo que un Mundial cada dos años "le daría oportunidades a los africanos para que no tengan que cruzar el mediterráneo para encontrar una vida mejor o morir en el mar intentándolo" y se ha quedado tan tranquilo pic.twitter.com/OyvAWUNLv7 — Ignacio F. Marcano Vázquez (@ignacio_marcano) January 26, 2022

ha retitulado la foto de las instituciones en la presentación delde la siguiente manera: "Presentación de las jornadas: 'La igualdad de género en el deporte'". Él sabe que no es verdad y dirá que solo era una tuit irónico pero, ¿qué es lo importante? Por supuesto, a estas alturas a todo el mundo incomoda ver una foto de, pero la ciudadanía ha elegido a esos hombres. Todos del mismo partido, por cierto, y no es el de Otero. ¿Qué es lo importante, el chiste o la denuncia? ¿El retuit o el rigor? ¿Qué es lo importante, lo logrado o desbaratarlo?Tener que mostrar otro tuit de fascistas, ese es el más grave mal de nuestros tiempos: "lidera la cumbre internacional de losque comenzará este viernes en Madrid. Contará con la presencia del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki", anunciaban en la cuenta de Vox y aplaudían, en este caso también, sus seguidores. Lo puto peor de cada casa, no se me ocurre otra apostilla. Y en plena escalada de tensión de Europa con Rusia, por cierto, lo que puedeque tienen que gestionar Abascal y Buxadé.El paso del tiempo ha demostrado que: hay demasiadas diferencias entre unos grupos de población y otros, entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre anglos e hispanos, entre demócratas y republicanos, entre trumpistas y personas que no son tontas de remate€ Y esos: "Estados Unidos es un país ingobernable", titula Argemino Barro en El Confidencial sobre el difícil día a día de cualquier presidente€ Y la especialmente dura tarea del primero tras la legislatura de Trump: "La misión esencial de Biden era sanar la mala imagen de las instituciones".Bien por, que ha decididoporque en la aplicación han dado cabida a un podcast antivacunas. Así de fácil. Lo que no entiendo es que se utilice su decisión para abrir un debate. ¿Qué debate? Los negacionistas no tienen que tener cabida en el debate público porque, simplemente, no tienen razón. Ser un desinformado y una persona fácilmente influenciable no tiene ningún mérito. Ninguno. Y no importa que las afirmaciones taxativas las haga un punky, un abogado o un médico:. Lo quees a másY lo que no necesitamos es a más personas como. Los meto en el mismo saco porque su modelo de negocio es exactamente el mismo: mover constantemente cantidades de dinero obscenas para que no se note que incluso ellos pueden vivir mucho mejor que el común de los mortales gracias al fútbol. El de la FIFA "acaba de decir en el Consejo Europeo que un Mundial cada dos años 'le daríapara que no tengan que cruzar el mediterráneo para encontrar una vida mejor o morir en el mar intentándolo' y se ha quedado tan tranquilo", tuiteaba Ignacio Marcano.