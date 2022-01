Boris Johnson y los 'viernes del vino'

Son elementos distintos

El Gobierno quiere q coticemos como asalariados pero con derechos de autónomos

-tendremos vacaciones de un mes pagadas?

-Cobraremos nuestro trabajo aunque tengamos morosidad?

-Garantizará una indemnización si hay q cerrar la actividad??

No tienen ni idea de lo q es ser autónomo — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) January 16, 2022

No me cansaré de decirlo: no es posible comparar a un trabajador asalariado con un. Aunque ambas sean personas trabajadoras e incluso aunque ambas estén haciendo labores similares: económica y. Así que, sí, estoy de acuerdo con Lorenzo Amor, el presidente de la federación española de autónomos, que no entiende que el gobierno más progresista de la historia quiere que coticemos como persona y empresa a la vez. ¿A cambio de qué? ¿Vacaciones pagadas? ¿Indemnizaciones? ¿Sueldo fijo incluso aunque haya impagos?Si para algo pago impuestos como autónomo que soy es para que quien gobierne impida estas barbaridades: en España "solo durante el primer año de la pandemia". Lo dice Intermón Oxfam, que también "pide que se pongan en marcha más políticas públicas e impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos". Porque todos podemos entender la crisis y hasta lo de apretarnos el cinturón, pero solo si todos lo hacemos. Si no es así el empobrecimiento, grave en sí mismo, se convierte en una tomadura de pelo intolerable.ha decidido ir a por todas pero con solo una jugada:(según El Independiente planea las andaluzas en junio), ganarlas y forzar las que le interesan, las generales. Por supuesto, todo pasa por contar con Abascal y por omitir las crisis sanitaria y económica. Pero si la jugada no le sale y Casado no es presidente del gobierno, tendrá que retirarse: estará quemadísimo y lo que es peor para la democracia española (sobre todo, mientras Vox no se desinfle), su partido también estará muy desgastado.es, sobre todo,, para la sociedad y para sí mismos.La jugada del PP se ve a kilómetros y su irresponsabilidad con la situación actual huele desde Madrid hasta Euskadi. Pero que nadie se confunda: está apoyada en sociología y en demoscopia. Es decir: funciona yen las encuestas. Si eso resulta sorprendente más lo hace lo que sucede en EE.UU., donde hay gente, mucha, que todavía cree que Biden llegó a la Casa Blanca haciendo trampa y que ve en Donald Trump no solo un presidente legítimo, sino la mejor opción. Soy capaz de comprender muchos fenómenos de esta loca actualidad, peroCreo que Mique Roig acierta con su sarcasmo, mostrando un satírico respeto ("respect") al Prime Minister británico después de conocer que "Boris Johnson y su personal celebraron cada semana de la pandemia(Cadena SER en Twitter). Realmente, solo hay una manera de entender lo que estamos leyendo sobre las parties en Downing Street: a la inglesa, esto es, con esePero también con el desprecio por el común de los mortales, incluidos sus conciudadanos, sin que importe lo que pase en el mundo tan propio de la "British upper class".