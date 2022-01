La película de Djokovic

Novak es tonto

Convertir en un mártir a un tenista que ha tomado libremente la opción o no de vacunarse.



Comparar su polémica con el Gobierno australiano por no poder jugar un torneo con las políticas represivas de países como Hungría e incluso Afganistán.



Viene muy bien 2022. — Jon Larrauri (@7LARRA7) January 7, 2022

Y lo es por parte de padre

???? Srdjan Djokovic, padre de @DjokerNole



??? "Esta noche pueden arrojarlo a un calabozo y mañana encadenarlo. La verdad es que él es como el agua y el agua abre su propio camino. Novak es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía" pic.twitter.com/uNejj2fyVi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 6, 2022

Pues anda que este

Si tratan como a un terrorista en Australia a @DjokerNole, número uno del tenis mundial, por no vacunarse imaginad cómo os tratarían a vosotros. Esto no va de Sanidad. Va de atropello de libertades. https://t.co/rRd75UEAII — Javier Negre (@javiernegre10) January 5, 2022

No podía faltar Albert Rivera

De acuerdo con @RafaelNadal, es legítimo que cada nación pueda legislar sus normas fronterizas o de circulación. Ahora bien, veo a mucho hipócrita aplaudiendo la deportación de un tenista cuando ellos mismos se manifiestan contra las deportaciones de nuestra ley de extranjería. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) January 7, 2022

Ni los jueces

Juegue o no el Open de Australia, lo gane o no, Djokovic ha demostrado en las últimas semanas que si algo lidera es el ranking de los más bobos. Y de ahí no me baja ningún anónimo en Twitter que me llame vendido a Darias o Sagardui por defender los protocolos y las medidas de precaución., pero lo es tanto como: puedes matarte, puedes matar a alguien y si las autoridades te paran tiene consecuencias graves. Hablando de eso, lo del gobierno serbio también es para tenerlo en cuenta: poner por encima al individuo sobre la sociedad es una pésima idea.El talento es, posiblemente, el regalo más desaprovechado del mundo: muchísima gente nace con él pero solo una minoría tiene la actitud necesaria para desarrollarlo. Y muchas menos personas, además, deciden adquirir el compromiso de hacer algo bueno con ese talento. Pero la lotería de encontrar y canalizar adecuadamente ese saber hacer le puede tocar a cualquiera, incluso al más tonto, que es, como él mismo ha demostradoy, después, con Espartaco. Claro que sí, cómo no, vamos con todo en el concurso de burradas, a competir bien fuerte.Losnecesitan apoyarse en un numeroso grupo de ignorantes, malvados o idiotas, directamente. Hablando de esto es imposible no acordarse de Javier Negre, que aprovecha la mierda de Djokovic para tuitear: "Esto no va de Sanidad. Va de atropello de libertades". No, Javier, esto va de pensarque yo, que es en lo que consiste vivir en comunidad, y va también de no venderse a los falsos apóstoles de la libertad. De no ser mala persona, en definitiva. Esto va de explicar que la pandemia nos ha jodido y que solo volveremos a la normalidad con renuncias.Da igual lo que pase que no tardará en aparecercon una cuchara para ver si rebaña algo: "Es legítimo que cada nación pueda legislar sus normas fronterizas o de circulación. Ahora bien, veo a mucho hipócrita aplaudiendo la deportación de un tenista cuando ellos mismos se manifiestan contra las deportaciones de nuestra ley de extranjería". Comparar a uno de los mejores tenistas del mundo y un gran soberbio insolidario con quienesestá a la altura de muy pocos. De esos pocos capaces de dejar por escrito que lo suyo cómo son.Si algo hemos comprobado durante esta pandemia es que hay mucha gente capaz de sostener y hacer las mayores barbaridades, y que las decisiones judiciales son absolutamente arbitrarias. La de la justicia australiana, confirmando al mundo que, es uno de esos episodios que tiene que quedar recogidas en la historia de esta pandemia. No tengo ni idea de cómo terminará el asunto, pero sí sé que los antivacunas han recibidoy que ahora el mundo es, incluso, un poco peor. Novak y su padre miccionan, y los jueces australianos nos apuntan con sus mangueras.