Extraditable no es

Extraditable no es

NO acabo de entender por qué se empeñan en perder batallas los jueces españoles en Europa. Ahora, la extradición del rapero Valtònyc. Los delitos de opinión tienen una difícil argumentación extramuros de donde se juzgan porque falta contexto o voluntad o connivencia con una determinada sensibilidad. Otro problema es la sensación de que, al ser amparado por la justicia belga, parezca que el angelito no abusa de la libertad de expresión o que consiste en eso que él hace. La provocación y el alarde violento no son extraditables, pero ejemplo de nada, tampoco.