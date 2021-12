El principal vector de contagios es y ha sido la chufla

Al final, sí era la chufla

Y si no, que lean a Biden

"A los no vacunados os espera un invierno de enfermedad grave y muerte. Para vosotros, para vuestras familias, y para los hospitales que acabaréis desbordando pronto".

Mensaje de la Casa Blanca en Estados Unidos. pic.twitter.com/f9bOYXhT80 — Zigor Aldama ?? (@zigoraldama) December 21, 2021

¡Pero qué morro!

Ellas y ellos se lo han buscado

Es normal que los de Ciudadanerds estén dolidos por las acusaciones de traición como excusa para darles el patadón y convocar elecciones: para el único mérito que tienen, que es el de ser unos palanganeros arrastrados ante el PP, encima se lo pagan así. — !H, Lo malo conocido. (@eurhostia) December 20, 2021

Las cosas, por su nombre

Llevamos casi dos años viviendo en medio de una pandemia mundial. Ya hemos aprendido alguna cosa (muchas menos de las que creen que saben los listos con Twitter) y algunos, sin embargo, siguen sin darse cuenta de lo más básico:. "Los veinteañeros disparan el contagio por ómicron: es la confirmación clara de dónde está el riesgo" (El Independiente). ¿Nos hemos equivocado? No pasa nada: rectificamos y mejoramos. Pero si no lo hacemos, si negamos la realidad, simplemente agravamos el problema. Ysino la relajación.En Euskadi, fue Maddalen Iriarte la primera en alzar la voz en nombre de las personas no vacunadas en la CAV, a las que el Pasaporte Covid señalaría. Acertó la de Bildu: de eso se trataba y ha funcionado para llamar a la vacunación. Y ahora es Ernai la que, porque para negar el virus o la validez de las vacunas va tarde. A veces echo de menos la contundencia de la Casa Blanca que ha tuiteado Zigor Aldama: "A los no vacunados os espera un invierno de. Para vosotros, para vuestras familias y para los hospitales que acabaréis desbordando pronto".Pocos titulares me han indignado tanto en este 2021 del que todas y todos hemos acabado hasta las gónadas que este en El Periódico de la Energía: "El Gobierno admite ahora quepor los desembalses de este verano". Pero lo peor de lo que sabemos ahora, gracias a la pregunta que ha hecho EFE en el portal de Transparencia, es que "se realizó con el consentimiento de las propias confederaciones, propiedad del Ministerio, pero no se tardó en acusar a la compañía de eléctrica de haber practicado abusos y dede ello".Lo Malo Conocido ha sido muy duro en su tuit sobre el desastre político de Ciudadanos, pero por desgracia para el partido de, todo lo que dice es cierto: "Es normal que los de Ciudadanerds estén dolidos por las acusaciones de traición como excusa para darles el patadón y convocar elecciones: para el único mérito que tienen, que es el de ser unos, encima se lo pagan así". Sin duda, estamos asistiendo al fin del partido llamado a renovar la derecha (y lanzaron a Vox) y e(ya solo queda Podemos y lo está fiando todo a una sola jugada).República.com es un buen medio digital: en él encuentras las noticias de las que se está hablando, columnas interesantes y, por lo general, enfoques comedidos, así que me da un poco de pena ponerle como ejemplo de lo mal escritos que están titulares como este: "El bloque del centro-derecha sumaría una mayoría absoluta holgada ante el retroceso de la izquierda, según un sondeo". ¿, Vox se sitúa a sí mismo con orgullo entre los partidos de la extrema derecha mundial y Ciudadanos, además de no contar ya para nada, fue quien sembró los vientos que liberarían a los fachas?