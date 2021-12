Cosas (y personas) que no necesitamos

Unas elecciones ahora

2022 empezará con unas. Así lo ha decidido su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, y por lo que hemos visto y oído,: su vicepresidente, Francisco Igea, de Ciudadanos, se ha enterado de su cese y a convocatoria electoral en medio de una entrevista. El PP quiere que el que viene, merendarse a los de Arrimadas y neutralizar preventivamente a "la España vaciada". ¿La pandemia? Para Casado solo es un argumento más para atizar en el Congreso, el Parlamento Vasco y las reuniones de presidentes autonómicos.Entre los varios objetivos depara 2022 está también el de, incluida la de Vox: si Isabel Díaz Ayuso tiene que gestionar la pandemia (y tiene mucho que gestionar) no puede hacerle sombra. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid va a dar guerra:dejando claro a todo el que sepa leer que su intención es sumarse a la política nacional y nada va a pararle. En el PP pasan demasiado tiempo en mesas electorales, han perdido la perspectiva y no se dan cuenta de que la sociedadni batallas políticas.Según muchos tuiteros, laes un argumento de periodistas y políticosSalvo cuando la cita Isabel Díaz Ayuso y se convierte en la prueba de que se puede abrir el ocio sin consecuencias. Pero, como el turrón, los amigos que trabajan en Madrid vuelven a casa por Navidad y cuentan que están preocupados, quey que quien logra un autotest da positivo. Ahora, "la Universidad Complutense advierte a Madrid de que. Las cifras oficiales sitúan la incidencia en 500 casos por cada 100.000 habitantes" (Los Replicantes).Sencillamente, es intolerable que tenga opciones de ser presidente del gobierno español alguien que asegura en un acto público y delante de las cámaras que en Catalunyay que "les meten piedras en las mochilas". Los entrecomillados los ha dicho Pablo Casado y los recogen en La Vanguardia para vergüenza del líder del PP. Pero no creo que se sonroje: es evidente quey frenar a Díaz Ayuso, Vox, el movimiento de la España vaciada y Ciudadanos (que ya es un partido absolutamente deshecho e irrelevante).No necesitamos unas elecciones, no necesitamos políticos más preocupados por las elecciones y sus consecuencias que por las necesidades de la ciudadanía, y no necesitamos, en ningún caso, a lospara poder pescar algo en él. Copio y pego el tuit de Iñaki Olabe porque creo que no le sobra nada: "Tiene bemoles que los negacionistas antivacunas en Euzkadi hayan escogido el nombre de. Nunca perderemos la capacidad de sorpresa con tanto imbécil". Pero más que los promotores me preocupan quienes se dejan llevar. Ellas y ellos son los peligrosos.