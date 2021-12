Inocuo o inicuo

NADA es inocuo. Tampoco la vacuna, las vacunas. Ni la del covid-19. En contra de lo que creen ciertos congéneres negacionistas, en modo alguno es inocuo no vacunarse: nos afecta a todos. Pero está quedando claro que ni con tres dosis vamos a ser "inmunes", lo cual no desmerece en absoluto la efectividad de las vacunas. La confianza en la ciencia y no en creencias está intacta. Pfizer afirma que la pastilla que desarrolla y que combate la enfermedad ya contraída previene en un 89% las muertes y hospitalizaciones. Habrá quien prefiera su homeopática e inicua fe.