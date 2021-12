No, no es una perogrullada

▶? @GSagardui: ''Las vacunas están sirviendo para que estemos mucho mejor de lo que hubiéramos estado sin las vacunas''https://t.co/etw9synJlj — EITB Noticias (@eitbNoticias) December 16, 2021

Más claro, imposible

Porque si se exigiese en más ámbitos, entraríamos de lleno en el debate de la vacunación obligatoria. Si se exige para trabajar en un restaurante, sería implantar de facto la vacunación obligatoria. Por eso no se exige ni para trabajar ni para el transporte público. — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) December 15, 2021

Esto, también

Donde se habla mucho piden bajarlo un poco, en defensa razonable del bilingüísmo. Donde se habla medio-medio proponen hablarlo un poco menos, por educación con quien no lo sabe. Y donde no se habla casi nada dicen que hablarlo un poco es imponerlo porque "aquí nunca se habló". — Arturo Puente (@apuente) December 15, 2021

El chalé de Espinosa de los Monteros

Un palacete en Portugal

El mensaje de la consejeray que recogen en EITB parece sencillo porque lo es, tanto como cierto: "Las vacunas están sirviendo para que estemos mucho mejor de lo que hubiéramos estado sin las vacunas". No se trata de una perogrullada sino de un recordatorio:, no son superescudos contra el virus. Pero la mayoría de la ciudadanía se las ha tomado así para olvidar que estamos sufriendo una pandemia mundial. Yde políticos, de ninguno, sino el resultado de una relajación generalizada y equivocadamente justificada.Además de incentivar la vacunación, lahace que recuperemos medidas que habíamos dejado de tomar. Solo por eso ya es un acierto. Pero tampoco es un escudo ni puede ser, como explica muy bien Dani Álvarez en Twitter, el método con el que: "¿Sí para comer en un restaurante y no para trabajar en el restaurante? La explicación es porque debe pedirse. (€) Si se exige para trabajar en un restaurante, sería implantar de facto la vacunación obligatoria. Por eso no se exige ni para trabajar ni para el transporte público".Otro periodista que ha atinado con un sencillo tuit es, a propósito del bilingüismo que ha sido atacado en el Congreso esta semana de una manera intolerable: "Donde se habla mucho piden bajarlo un poco, en defensa razonable del bilingüismo. Donde se habla medio-medio proponen hablarlo un poco menos, por educación con quien no lo sabe. Y donde no se habla casi nada dicen que hablarlo un poco es imponerlo porque". No se puede exponer de un modo más meridiano cómo se comporta la lengua hegemónica con la minorizada y quién es el hablante al que hay que proteger.Tiene razóncuando pide en Menéame que, por lo menos, la prensa hable tanto delcomo del de Pablo Iglesias. Con que dediquemos el mismo espacio y el mismo tiempo a ambos, teniendo en cuenta que el de Podemos está comprado con un crédito hipotecario como tenemos la mayoría, y que el de Vox le ha supuestoa quienes realizaron las obras, ya será suficiente, aunque también es cierto que "no podemos exigir ética, honestidad y coherencia a un partido votado por gente mayoritariamente amoral, ignorante y/o malvada".No es el título de una novela pero podría: es lo quecon la colaboración de los gobiernos español y portugués, que se resiste: él quiere volver a donde ha vivido siempre, la Zarzuela. "El exmonarca, de hecho, habría transmitido su oposición firme a residir en un piso o chalet de jubilado", leemos en Vozpópuli. El Emérito quiera abandonar los Emiratos Árabes pero, claro, como dice la ranchera, quiere hacer siempre lo que quiere porque sigue siendo el Rey y su palabra es la ley.solo es el anteúltimo episodio de quien ha contado con una sobreprotección injustificable.