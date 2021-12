Moneda tóxica

ACABO de ver un anuncio que anima a los "valientes" a invertir en cryptomonedas. Admito que debo de ser un cobarde porque me suena tanto a modelo piramidal que me tira para atrás. La cryptomoneda no se sostiene en ninguna reserva que la soporte, en ningún banco central que la gestione. Vale más cuando los que tienen mucho dinero la respaldan y cae cuando no les interesa. Una burbuja como la de las puntocom, que hicieron ricos a sus propietarios y pobres a muchos pequeños inversores. Así que ese "atrévete a hacerte rico" se llevará por delante a más de un in-cauto. O a todos nosotros.