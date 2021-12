¿No íbamos a salir mejores?

Para muestra, un botón

Dejad de banalizar el Holocausto de esta manera. Dejad de comparaos con los judíos en la Alemania nazi.



Los judíos no pudieron ELEGIR ser o dejar de ser judíos. Tú has podido elegir vacunarte o no. https://t.co/7tLR3K6We2 — Shine McShine (@Shine_McShine) December 8, 2021

Este es así

Bueno, la izquierda calló durante 40 años mientras vivía Franco, cómo no se va a callar con los fascistas catalanes que piden que se apedree a niños.



Dentro de 40 años más, dirán que ellos corrieron delante de los nacionalistas. — Cristian Campos (@crpandemonium) December 9, 2021

No lo ha dicho nadie en Euskadi

Los límites del humor. pic.twitter.com/HrW4IlXlUg — Javier Durán (@tortondo) December 7, 2021

Que los liberales den pedales

Europa va a regular el trabajo de los repartidores. Más de 4 millones de falsos autónomos pasarán a ser reconocidos como asalariados.



La reacción en bolsa: las grandes empresas de reparto se hunden y han perdido 9.000 millones.



El éxito del negocio era vulnerar derechos. pic.twitter.com/EYET1SPL3f — Javier Gil (@Gil_JavierGil) December 8, 2021

Así se responde a tonterías

Buenas noches Javier.

Creo que eres el único en todo Getxo que no sabe lo que quiere decir "deskontuak".

Un saludo. https://t.co/A00KMvaaGB — Mosturotz?? (@Mosturotz) December 9, 2021

Muchos, antivacunas y activistas contra la mascarilla y el Pasaporte Covid demuestran lo listos que son cuando sugieren que se sienten como las y los judíos al principio del nazismo. Después de leer ese argumento casi a diario necesito compartir este tuit de Shine McShine: "Dejad de banalizar el Holocausto de esta manera.en la Alemania nazi. Los judíos no pudieron elegir ser o dejar de ser judíos. Tú has podido elegir vacunarte o no". Pero los negacionistas no son los únicos: algún youtuber también aseguracomo por Hitler.Hay que ser muy ignorante o muy mala persona para dejar por escrito esto que ha tuiteado"Bueno, la izquierda calló durante 40 años mientras vivía Franco, cómo no se va a callar con los. Dentro de 40 años más, dirán que ellos corrieron delante de los nacionalistas". Campos es así. Y de esta manera encuentra acomodo en digitales y medios que se autodefinen como liberales porque presentarse a sí mismos comoo, directamente,no queda igual de bien. Este, con Franco, seguro que no hubiera callado.Si un medio vasco llega a titular queno tardaría en actuar algún agente del poder judicial de oficio o Vox, de beneficio, vía denuncia. Pero lo ha dichoy lo han publicado en OK Diario, ese medio que retuitean sin empacho desde la cuenta del PP pese a que desinforma e intoxica a diario, y no va a pasar nada, por supuesto. Javier Durán ironizaba en Twitter con "los límites del humor" en una España en la que titiriteros pasan noches en los calabozos y humoristas o simplespor haber hecho chanzas mil veces hechas.Liberales como Cristian Campos o Eduardo Inda son los que han defendido modelos de negocio basados en la esclavitud, los de esasque cuentan con falsos autónomos porque si pagan la Seguridad Social del personal que requieren no son rentables. Pues bien, "Europa va a regular el trabajo de los repartidores.pasarán a ser reconocidos como asalariados. La reacción en bolsa: las grandes empresas de reparto se hunden y han perdido 9.000 millones.", tuitea Javier Gil.Elde ideas: copian a Ayuso cuando pueden y aprovechan los tirones contra el nacionalismo en Catalunya siempre que se les presenta ocasión. Si el problema creado ahora allí es el lingüístico, lo trasladan hasta aquí:, Javier Elorza,"solo en vascuence y no en las dos lenguas oficiales". Gorka Mostajo tiraba de ironía para responderle en su justa medida: "Creo que eres el único en todo Getxo que no sabe lo que quiere decir 'deskontuak'".