Felicidad dopada

HE leído un artículo de lo más serio y clarificador. Su título es revelador de un estado de cosas: "¿Quieres que tu cerebro sea como el de la gente feliz?". A continuación explica el papel de las endorfinas, oxitocina y demás inas en la sensación de bienestar. No pude evitar un punto de cabreo y le grité un rotundo "¡no!" a esa propuesta de imitación a la vida ajena. Lo que yo quiero son motivos para ser feliz, para que mi cerebro sea –no copie– el de una persona feliz. Seguro que el autor desbordaba buenas intenciones al explicar cómo generar dopamina pero a mí me sonó a rendición.