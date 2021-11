Despropósito tras despropósito

"A lo loco"

No al pasaporte covid, la última de la justicia en Euskadi. A lo loco — Begoña Beristain (@begoberistain) November 22, 2021

Para falta de justificación, la suya

No me canso de leer este párrafo: no sabía que las contadas veces que me he presentado en un karaoke estaba ejerciendo mi derecho a la creación artística. A cualquier cosa le llamamos arte. Somos generosos. pic.twitter.com/PEq6DWJeeP — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) November 22, 2021

¡Qué injusticia!

Que no decaiga

La Fundación Francisco Franco agradece a Casado su asistencia a la misa "por el alma de un cristiano ejemplar como Francisco Franco Bahamonde" https://t.co/jvqaB8KcQQ pic.twitter.com/WpWxSLmDWP — Europa Press (@europapress) November 22, 2021

Casado se ha hecho un infanta Cristina

Negar que el jefe de la oposición sea fascista afirmando que solo es idiota. — Alejandro Izaguirre (@alexizag) November 22, 2021

José Antonio González Sáez e Irene Rodríguez del Nozal son el juez y la jueza delque han decidido que en Euskadi, a diferencia del resto del mundo, el conocido como. Las de unos pocos, porque la limitación de movimientos solo es aplicable a un porcentaje minoritario de la sociedad al que, sí, hay que presionar.por lo que parece, es secundario. Lo principal, sin embargo, es el refuerzo que han sentido los antivacunas y los que. "A lo loco", tuiteaba con retranca y acierto Begoña Beristain.González Sáez y Rodríguez del Nozal, igual que el ya conocidísimo juez Garrido, han vuelto a tirar de la supuesta falta de argumentación del Gobierno Vasco para justificar sus decisiones arbitrarias. Pero leyendo el texto, los que tienen evidentes problemas parason la y el magistrado: apelar alpara justificar, según el ejemplo que ponen, que no se puede limitar el acceso a un no vacunado a un karaoke, sería de chiste si no fuera una cuestión de salud pública. Ojalá no perdamos nunca nuestra capacidad de asombrarnos ante estas chorradas.Doy por hecho que, si una persona no vacunada tiene que poder compartir su arte en un karaoke con absoluta libertad, para el TSJPV es una injusticia, por ejemplo, que elvaya a acogerse a la norma alemana que lepor los perjuicios económicos que su insolidaria decisión genera. Y no importa en el club bávaro ni en ningún sitio que se trate de jugadores importantes: un hotel les negó la entrada por su condición de no vacunados y el equipo ejecutará su derecho a reclamarlesLa presencia del líder de la oposición en una misa en la que se recordaba a, con evidente iconografía favorable al régimen, como hemos visto en el Diario.es, es un escándalo en sí mismo. Y que no lo sea solo puede explicarse con que. Franquista y con recochineo: "La Fundación Francisco Francoa la misa 'por el alma de un cristiano ejemplar como Francisco Franco Bahamonde'", leemos en Europa Press. Esto es un insulto con todas las letras a quienes sabemos distinguir una dictadura de una mandarina.Alejandro Izaguirre resume en un breve tuit la estrategia del PP para mitigar la presencia de su presidente en una de las diez misas franquistas que se celebraron en toda España el 20-N: "Negar que el jefe de la oposición sea fascista afirmando que solo es idiota". O lo que es lo mismo: P, que prefirió reconocer que ella firmaba sin leer lo que le entregaba Iñaki Urdangarin. La hija y hermana de reyes fue creída por la justicia española, que la exoneró. Ahora es la sociedad la que juzga si Pablo Casado, yugo y flechas.