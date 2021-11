PABLO Casado tiene un don especial –es un decir– para reciclar y reutilizar frases hechas y lugares comunes: El PP es "una orquesta afinada, armónica", "el personalismo no cabe en el PP", "esto no es un talent show de megalomanías", esta "hoguera de las vanidades" no conduce a nada... Tanto tiene que insistir el hombre que se nota su honda preocupación. No es para menos. Intentar liderar la oposición teniendo una oposición interna que te mina el liderazgo es frustrante. Cría gaviotas (o charranes) y te sacarán literalmente los ojos.