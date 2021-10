RULA el anzuelo de que el presupuesto vasco récord para 2022 no es para tanto comparado con la ejecución consolidada de 2021. Es un error de contabilidad o de querer contar con habilidad. Pero no es comparable. Los más de 13.000 millones previstos el próximo año pueden convertirse, como ocurre este, en cientos más si llegan fondos europeos o del Estado o programas extraordinarios y necesidades no previstas que hay que encarar, incluso vía deuda. Pero no es un dinero que se pueda incluir o negociar a priori. Miren Gorrotxategi vio ese anzuelo ayer y se tragó hasta los plomos.