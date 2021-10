Hacer ¡crack!

DICE la BBC que el Arsenal ha fichado a un futuro crack del fútbol y lo forma en su cantera. No me he interesado en saber si han pagado algo por esta próxima figura del balompié, de nombre Zayn Ali Salman. Tiene 4 años. En la ciencia ficción distópica más alucinada a los niños se les condiciona desde bebés para desempeñar una determinada función que se supone beneficia al conjunto de la sociedad. La realidad es más distópica aún. El condicionamiento a los cuatro años puede ser a través de un juego pero da escalofríos igualmente. Juraría que es el sentido común el que está haciendo ¡crak!.