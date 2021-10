Qué irresponsable

Presupuestos Generales del Estado. Gobierno de España. pic.twitter.com/oqgK0m6v8n — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 11, 2021

Es "su" fiesta y es "su" nación

Si el día de la Fiesta nacional se convierte en una manifestación de reaccionarios es normal que los demás nos sintamos excluídos de su idea de España. https://t.co/iSiOOJoDIs — Nacho Corredor (@nachocorredor) October 12, 2021

Díaz Ayuso, la estrella del rock

Estoy repasando las fotos del día. Esta es una de las que ha enviado la Comunidad de Madrid. Ayuso hablando con Almeida.... pic.twitter.com/nUWJGqYSJr — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) October 12, 2021

Son iguales que las y los anteriores

Y sale Redondo

ha decidido compartir en Twitter una. En ella se ve a Pedro Sánchez robando la cartera a un padre para dar al hijo unos billetes después. La madre, una simple espectadora de la historia. Según el número dos del PP, esta ilustración representa los. Dicho de otro modo: uno que aspira a gobernar (junto a Vox) considera que los impuestos son un robo y que la juventud no tiene derecho a beneficiarse del reparto del dinero de todas y todos. Como muestra deparece sustanciosa y suficiente.Después de ver losdurante el desfile militar con el que en España celebran su día nacional (luego señalarán a Corea del Norte), Nacho Corredor tuiteaba: "Si el día de la Fiesta nacional se convierte en unaes normal que los demás nos sintamos excluidos de su idea de España". Y eso, sin entrar a valorar los aplausos que dedican al hijo de Juan Carlos I y a la cabra de la Legión los mismos que insultan. Hablando de responsabilidad, lo lógico sería reclamarla apara que en ellos se refuerce la democracia y no todo lo contrario.también gozó del favor del público durante el desfile de las fuerzas armadas al estilo norcoreano en Madrid. También lo hizo en Las Ventas, donde vio y apoyó una corrida de toros. Y por supuesto, lo hizo en las redes: a Miguel Muñoz, periodista de Público, le llamó la atención unaperfectamente iluminada por el sol y perfilada, hablando con José Luis Martínez-Almeida que queda en sombra y empequeñecido. Esa foto fue una de lasde Díaz Ayuso para ilustrar la jornada€ Y para ilustrar, de paso, ciertas intenciones.No discuto la valía de Ispara incorporarse al ministerio español de Igualdad. No discuto lo necesario que es fortalecer ese ministerio y ampliar las áreas de trabajo. No discuto que la ministra Montero quiera rodearse de personas a las que ya conoce y en quienes confía. No discuto ahora nada de eso como no lo he discutido nunca. Del mismo modo, siempre he discutido quey experiencia en gestión. Y siempre he discutido que Montero, Serra, Sánchez o Mayer, y quienes les precedieron, sean o fueran "casta".Defendí atras ver su entrevista a Jordi Évole porque pensé que visibilizar la labor del consultor era necesario. Pero ni Redondo ni cualquier otro consultor (y los ha habido antes de él como los hay y los habrá) puede permitirse el lujo deu opinativo€ A menos que decida dedicarse a ello profesionalmente y perder su crédito como persona de confianza. Si ese es el camino que ha elegido Redondo, allá él, pero no es compatible con el que ha recorrido junto a Sánchez, a quien, además,(que puede que le haya contratado) en Espejo Público.