Que no nos tomen por tontos

Ahora que lo menciona€

A partir de ahí, dos posibilidades: una dejar que copen al 100% las tertulias; y otra que una voz del independentismo de izquierdas (sólo soy eso,una voz) también pueda opinar algo diferente al establishment.Y es lo que he decido. Seguro que prefieres que todos sean del régimen — joseba permach martin (@jpermach) September 5, 2021

El papel de las mujeres, según ETA

Goñi no lo cuenta, pero el laguntzaile tiene una hija de 15 años. Y al parecer ella también se entrega a la lucha cuerpo a cuerpo con, al menos, uno de los terroristas. La casa, más que un piso franco de ETA, parecía un piso de estudiantes de Erasmus en la semana post exámenes — Natxo López (@Natxolopez) September 13, 2021

¡Claro que nos resistimos!

No son las medidas, es su efecto

¿Qué corrupción, Teodoro?

La mentira de(hay que ver, para lo que ha quedado) de que un partido político que no es el suyo monopoliza las tertulias de la radio pública vasca a la que ahora él mismo se incorpora es una oportunidad estupenda para hablar de ello: quien siga habitualmente los(igual Permach no lo hacía pese a hablar insistentemente del ente) sabe queparlamentarias representadas por igual y, de este modo, la opción más votada cuenta con un representante en el mejor de los casos, la misma cantidad que la quinta con más apoyo, por ejemplo.Elmenciona solo un ejemplo de que en ETA no solo había gudaris convencidos, comprometidos y fríos: la de esa banda es una historia llena de episodios chuscos, como los tres miembros del comando Eibar que se beneficiaban, según López, a una madre y su hija menor de edad, en la casa en la que se ocultaban, mientras el marido les hacía los recados. Otro tuit precioso, como el anterior de Permach, para abrir otra lata:. Ahí está el libro que falta por escribir y que confirmaría la incoherencia de la izquierda abertzale feminista que nos quieren colar ahora.Hoy veremos cuál es la foto definitiva de la, pero ya ha aparecido el titular más convincente: "El independentismo se resiste a ser eliminado de la agenda de Pedro Sánchez" (El Independiente). Leer noticias que relatan las cosas como tienen que ser resulta un alivio en un momento tan convulso a todos los niveles como es este: el conflicto catalán, como el vasco, vehiculizado en la, siguen sin resolución y ni el presidente del gobierno español ni los representantes en el consejo de ministros del otro partido de la coalición pueden enterrarlos y esperar como si nada.La urgencia dedebe convivir con el resto de problemas en España, como el del independentismo vasco y catalán, y todos merecen una respuesta. De eso va gobernar, no de pensar en cómo ganar las siguientes elecciones (para eso también hay un momento, pero no puede ser todo el tiempo, evidentemente). Pero voy a ser optimista, para variar, y voy a esperar aque propone, por fin, el gobierno español: bajar los impuestos (la fácil pero de alcance limitado) y detraer el beneficio a las eléctricas. Veremos en qué se concreta y cómo lo ejecutan.Al PP no le va mal. Me sorprendo al escribir esto pero es la verdad: las encuestas favorecen la, el liderazgo liberal y libertino dey los gobiernos con Vox como el de Andalucía. Y en vez de disfrutarlo, deciden naufragar: no creo que ni la ambición de la actual presidenta de Madrid ni la entrevista a Esperanza Aguirre (que en el fondo ensancha el PP demostrando que los filofacistas también caben) les hicieran tanto daño como las, especialmente a la segunda, a la que recordaba la corrupción que vivió en primera línea. ¿Y en qué partido militaba?