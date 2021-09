Que se queden ellos en sus casas

Y así van

???@Fran_Rodri_guez en #ElTertulión de #DirectoMarcaGranada: "Me parece lamentable que haya países con incidencias mucho peores que España con estadios llenos y aquí estemos así. ¿De verdad no pueden entrar los 12.000 abonados del Granada en Los Cármenes? No lo entiendo". pic.twitter.com/ts3WUiJJdz — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) August 30, 2021

Las trampas las hacen los tramposos

Yo no entraría€ Aún

El Senado de Berlín (el órgano ejecutivo que gobierna la ciudad) aprueba que se abran los clubs este fin de semana bajo una única premisa: todas las personas que estén en su interior deberán estar vacunadas (no se requieren ni mascarillas ni habrá un aforo restringido). pic.twitter.com/ElwTEawlT5 — Beatburguer (@Beatburguer) September 2, 2021

Otro tema solo para listos

No a los parques eólicos, No al fracking (qué bien nos vendrían ahora las reservas se gas de Araba eh???), No a la nuclear. Pues nada. A comer hierba y sin calentar. https://t.co/bSyIVjfbRM — Iñaki Olabe Aranguren (@INAKO1970) August 31, 2021

Un debate honesto

Una vez más, el fútbol sirve para explicarnos: las imágenes de losy las afrentas personales en las que algunos convierten laarecen enfrentadas. Pero no lo son: son dos imágenes distintas de dos realidades distintas. La del Reino Unido es que allí crecen los contagios y los hospitalizados. La de Euskadi, España y otros países europeos con restricciones (la vuelta a las aulas en Francia será con mascarilla obligatoria) es quede unos cuantos. Sencillamente, no es cierto que fuera abran más ni que donde se haga se contagien igual.Una imagen de un estadio de fútbol en Inglaterra y un par de líneas en las que su autor asegura que los contagios en el Reino Unido están controlados y que otros países están cancelando restricciones, no hace falta más para el solitario: ni datos ni pruebas. Vale con quepara que se tome como verdad absoluta y se viralice aunque gráficos y cifras que se encuentran en un minuto en Google expresen lo contrario.y evitar el contagio minimiza las consecuencias terribles de este coronavirus. Afirmar lo contrario es mentir o no enterarse de nada.¿Hay estadios llenos en Inglaterra? Sí. ¿Haycomo la que leemos en: "El Senado de Berlín (el órgano ejecutivo que gobierna la ciudad) aprueba que se abran los clubs este fin de semana bajo una única premisa: todas las personas que estén en su interior(no se requieren ni mascarillas ni habrá un aforo restringido)"? También. ¿Las restricciones evitan contagios y complicaciones respiratorias? Quien no lo crea que no genere más problemas. En cualquier caso, ¿estamossin mascarilla como en Berlín? Yo, desde luego, no lo estoy.Otro tema en el que algunos se tienen a sí mismos comoes el de las energías verdes: en plena escalada de los precios de la luz las instalaciones para generar energías sostenibles no parecen alternativas reales. Puede ser que quienes cobran no quieren que lo parezcan para seguir hinchando la factura, es cierto, pero no es menos cierto lo queen Twitter: ¿qué proponen quienes dicen que no quieren, no quieren explorar el gas alavés y no quieren mantener la energía nuclear? No, no vale con poner banderas, hacer pintadas y ponerse camisetas en el Parlamento.Hay dos temas en los que urge un debate honesto: el de lay el de la sostenibilidad de nuestro. Nadie quiere contar la verdad y quienes tienen responsabilidad en la gestión en España esperan que cascabel al gato se lo ponga el que venga después, pero la ciudadanía no puede seguir dilapidando su propio dinero en modelos sin futuro. Estaimpulsada por el ascenso del gas y rematada en España con un modelo tarifario perverso, tiene que dejarnos enseñanzas, porque quien va de ecologista no lo es y quien es señalado como neoliberal apuesta por el intervencionismo.