Palabra de chamán

El chamán siempre tiene una respuesta. Si le plantean un problema, él lanza unos huesos de pata de conejo al aire, quema unas hierbas y según cómo le caiga y por dónde le dé el viento, emite un veredicto que es ley para los de su tribu. La respuesta no lleva siempre a la solución requerida, pero eso ya no es porque el chamán no haya acertado, sino porque los dioses a veces (demasiadas veces, incluso) no están a lo que están, y meten la pata propia y la de conejo. Entonces, el chamán, para no quedar en ridículo, dice a los suyos: "Es que estos dioses son unos neoliberales"