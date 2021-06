Agoreros y cenizos

Hace seis meses

Hace 6 meses Bernardina y Begoña eran las primeras vacunadas en Euskadi. 180 días después ya se inmuniza a personas de 35 años. Un saludo a agoreros, antivacunas y "criticatodismos" pic.twitter.com/yVyOjKK3Fe — Miguel Angel Garrosa (@Garrosa) June 27, 2021

Otegi sigue buscando el norte

Un camino claro

Batacazo y frenazo a la extrema derecha francesa que no consigue ganar en ninguna región. El cordón sanitario y la alianza de las demás fuerzas políticas clave de esta derrota. ¡Que cunda el ejemplo! — Gorka Landaburu (@G_landaburu) June 27, 2021

Y otro, muy oscuro

No son empleos

Necesitan una persona que diseñe estrategias para redes sociales, que cree contenido y que lo planifique siguiendo la estrategia de marca



Tiene que dominar Photoshop, premiere y Adobe Illustrator. Hablar español e inglés con un mínimo de un B2.



Currará 25 horas semanales GRATIS pic.twitter.com/Ifuh9yhf4t — Mierda Jobs (@JobsMierda) June 27, 2021

No puedo añadir ni quitar nada a este tuit de: "Hace 6 meses Bernardina y Begoña eran las primeras vacunadas en Euskadi.. Un saludo a agoreros, antivacunas y 'criticatodismos'". Solo puedo insistir en su mensaje y recordar cómo hemos avanzado pese a lasy lo que parecían deseos de que todo fuese mal en la CAV. Pues no: Euskadi ha vacunado como muchos otros países, exactamente, como esos que lo han hecho bien. Y la falta de noticias sobre el proceso salvo que "marcha" es, de hecho, la mejor noticia.Después de ejercer la lucha para alcanzar la independencia vasca y pasar una travesía en la que vencer al PNV era el único objetivo de un rearme político que incluye la absorción de partidos a cambio de escaños para sus líderes,. No hay nada en Euskadi que le resulte interesante salvo la violencia y la oposición, pero busca un modelo en el que la unión de los principales partidos y el rechazo a las armas, precisamente, han sido los elementos más relevantes. La izquierda abertzaleen sus propias contradicciones y que su brújula sigue sin funcionar.Una víctima de aquella injustificable equivocación que consistió en ejercer y defender la violencia con fines políticos,, tiene más claro su camino, sus principios y su fin: ", que no consigue ganar en ninguna región. El cordón sanitario y la alianza de las demás fuerzas políticas clave de esta derrota. ¡Que cunda el ejemplo!". No solo a la extrema derecha: el fascismo, en todas sus expresiones, debería de sentir el mismo aislamiento y preocuparse por elaunque se haya disfrazado de nuevo conglomerado que descubre ahora Catalunya.La columna deen el Abc sobre cómo, en su opinión, las mascarillas han ayudado a las mujeres feas a esconderse estos meses en los que la medida era obligatoria, ha sido largamente criticada, sobre todo en Twitter. Podría ser solo una muestra más de cómo hoyo conseguir clics, pero el pasado fin de semana el diario de Vocento también publicaba, a toda página, un anuncio del gobierno húngaro en el que podíamos leer las propuestas de Viktor Orban (que firmaba el documento) a Europa. No pude evitar imaginarme el proceso de selección del diario en alguna oficina húngara, buscando el que mejor encaje con el público del Fidesz.Alguno de los referidos en esta columna debería dedespués de ver sus recurrentes desaciertos. Dudo de que suceda pero, si lo hacen, que huyan de las falsas ofertas de empleo como la que denunciaban en: una empresa requería a un community manager con conocimientos de diseño, inglés y creatividad, de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes, a cambio de cero euros., así finalizaba la oferta que no era de empleo, sino de. Una candidatura al engaño pero también a la cara dura de quien la pone. Qué pena que no conozcamos el nombre de la empresa.