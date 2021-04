¿La de ayer no fue su Copa porque era la nuestra?

Empate... A hacerlo mal

Las imágenes de #Lezama se repiten en #Zubieta. Centenares de aficionados despiden a la @RealSociedad antes de partir a Sevilla #finaldeCopa

Más info ?? https://t.co/GBmc9cvwkp pic.twitter.com/8UT8kEGkXX — DEIA (@deia_eus) April 2, 2021

No ha sido su Copa

Inaceptable. Y punto

??Esta noche la extrema derecha ha ido un paso más allá y ha atacado la sede de PODEMOS Cartagena con material explosivo.



Hace unos meses PP y VOX se negaron a apoyar una declaración de condena por el último ataque.



Malditos sean los que blanquean el fascismo cada día. pic.twitter.com/M9fa0PN9kb — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) April 2, 2021

¿Y si nos dejamos de gilipolleces?

#ULTIMAHORA Se confirman primeros positivos en el concierto del #PalauSantJordi (@loveoflesbian). Se trataría de personas que dieron negativo en el test de antígenos pq aún estaban incubando el virus y el TA no detectó el positivo. pic.twitter.com/ltXHLuJnoZ — Íñigo Mª Palomar (@PalomarInigo) March 30, 2021

Otra

Can't say nothing but laugh at this @tve_tve. ????



The mind's frame of people behind this idea is beyond laughable. ????#ESPKOS | ???????? pic.twitter.com/FWYn9eW9aS — Kosovan Football ???? | ?? (@kosovanfooty_EN) March 31, 2021

Escribo esta columna sin saber el resultado de la. No sé aún qué equipo es el ganador y estoy en ese estado de autocontención y de pensar en cómo ocupar las horas hasta el pitido inicial. De lo que sí estoy seguro a estas alturas de la competición es de que las aficiones dehemos empatado a hacerlo mal: las concentraciones a la salida de los equipos han sido un inexcusable error que espero que hoy no se repita en el lado de la A-8 al que haya llegado el trofeo. Si quienes intentan endosar al Gobierno Vasco la responsabilidad de estas aglomeraciones han decidido hacer el ridículo así, allá ellos.Intentar matar los nervios antes de la final repasando noticias sobre los equipos fue una misión imposible ayer en las páginas web de los principales diarios deportivos españoles y catalán: Marca, As o Mundo Deportivo se ciñeron a sude los entrenamientos de Real Madrid o Barcelona.. Tampoco lo era en los digitales españoles. ¿Pasaron de ella porque era la nuestra? Luego acusarán a otros de la desafección hacia la prensa, la prensa deportiva o la propia España sin mirarse a sí mismos nada más que el ombligo.Podemos tener la opinión que queramos de, sus representantes en las instituciones y su forma de hacer las cosas, pero se trata de un partido político en el que confían millones de personas en España, por lo que merece(incluidas, las críticas). Lo que no podemos aceptar, de ninguna manera, son los ataques a sus sedes, como no aceptamos los ataques a otras sedes. Y más intolerables resultan si se confirma, como asegura su coordinador autonómico en Murcia, que "laha ido un paso más allá y ha atacado la sede de Podemos Cartagena con material explosivo".Empezaba la columna criticando a los aficionados de Athletic y Real Sociedad que se habían reunido a las salidas de los equipos y continúo con otro caso de aglomeración en plena pandemia. Ahora sabemos que alacudieron varios asistentes que dieron negativo en el test de antígenos porque todavía estaban incubando el coronavirus. Una mala noticia pero útil para hablar de las gilipolleces a las que estamos asistiendo y también para explicar parte del, que se ha basado en evitar las PCR para tapar, vía antígenos, contagios, lo que es unaTermino hablando de fútbol, pero de un partido anterior a la finalísima de ayer: el que jugó. Nosotros podemos nombrar al segundo país, pero no pudieron hacerlo los periodistas durante la retransmisión deportiva ni en las crónicas porquey, por ello, negaba a la selección rival el nombre del país. Esto lo conocemos bien en Euskadi, donde unos cuantos (los de siempre) llevan años intentando que usemos, como en el caso de España y Kosovo, "Euskal Selekzioa", porque no les gusta el nombre histórico de la selección ni, por lo que parece, el de su propia nación.