Pablo Iglesias ha demostrado que no mide bien y ha dejado que todos lo veamos

Que nosotros también podemos salir a otros países de Europa con pandemia. Pero somos unos muertos de hambre. — Jorge Matías (@El__Yayo) March 23, 2021

Nos vamos acercando al: si durante el confinamiento, con nuestros hijos en casa, no podíamos hablar de teletrabajo, lo que hacemos ahora, con los, se le va pareciendo. Pero hasta que no volvamos a la normalidad y las empresas se lo planteen independientemente de lao el modelo de familia del empleado, no podremos hablar de teletrabajar. Y cuando lo hagamos deberemos tener en cuenta la, que no es lo mismo, como recuerdan en Pymes y Autónomos: el trabajo o el teletrabajo debe permitirnos conciliar, pero no con la familia, sinoEsta, durante nuestras excursiones por la CAV nos cruzaremos con. Ojo, que como recuerda Jorge Matías en Twitter: "Nosotroa otros países de Europa con pandemia". Él mismo apostilla con igual tino: "Pero somos unos muertos de hambre". Es cierto, pero también lo es cierto queo España menos que a un europeo venir porque ely losson más restrictivos allá donde vayamos. Y esas certezas, la de la pobreza comparativa y la de la flexibilidad, debería darnos en qué pensar durante las vacaciones.seguramente sea el políticode la actualidad. Pero desde que anunció en su despacho de vicepresidente que sería el candidato de Podemos en las elecciones a la Comunidad de Madrid,s empieza a. El líder morado ha demostrado que no mide bien. Y después de dejar que todos lo veamos, se lanza a por esto: "Iglesias cree que siendo 'vice' de Madrid tendrá más poder que en el Consejo de Ministros" (La Política Online). Eseel propio Iglesias, y ese antecedente lo firma también él ante lo que pueda llegarle.Más allá de la falta de visión y medida que ha demostrado, es evidente que los que vinieron a regenerar la política están repitiendo todos los vicios y errores de los que señalaban. Iglesias no es solo el niño en el bautizo, el novio en la boda, el líder en el partido, el candidato en las europeas, el candidato en las generales, el vicepresidente en el gobierno y el candidato en las autonómicas: quienes, de la que forma parte Ione Belarra, parece que son las únicas personas capaces de cubrir las funciones que abandona. Una cosa es la confianza€ Y otraLa burocracia y el funcionariado europeo ha quedado en evidencia durante laque ha hecho con lass. Pero incluso pese a la torpeza,seguirá siendo un territorio privilegiado yy mucho antes que otros países en vías de desarrollo, como recuerdan en Público. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos obviando el tema o nos enfrentamos a la realidad de que la escasez y el dinero pone por delante a unos? ¿Empezamos a admitirlo todos o tendremos que seguir aguantandosabiendo que no tendrán que tomar la decisión?