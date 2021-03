Sigue así, machote

NO fue un patinazo el del diputado del PP Diego Movellán cuando soltó a la ministra Yolanda Díaz la gracieta de que las mujeres de Podemos solo medran "si se agarran bien fuerte a una coleta". Movellán niega ser machista y su compañera Ana Camins, senadora, no se lo va a hacer ver, a juzgar por su intervención de ayer. Camins sostuvo que Irene Montero tiene como único mérito ser la esposa de Pablo Iglesias. Pero sí: es un machismo de libro, señora y caballero. Tan imbricado en sus fibras que no les roza con su conciencia ética. O tan limada esta que no la sienten.