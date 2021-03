Quinto día, quinto traspié

Malas decisiones... En un mal momento

Si no hubiera una pandemia con 100.000 muertos en un año, esto sería hasta divertido. — Javier Vizcaíno (@Javiviz) March 15, 2021

Justicia o libertad

Un fenómeno, por desgracia

A este juego juegan todos

No sé lo que nos deparará el futuro inmediato depero todos podemos aventurar declaraciones grandilocuentes y, sobre todo, muchísimos titulares. El líder de Podemos va camino dey él va camino de hacerse un esguince en sus: su candidatura nace coja y tuerta, y su figura política se ha debilitado claramente desde que Más Madrid le dio calabazas, Sánchez, Ábalos y Calviño pasaran de él y, finalmente, el resto el sector socialista del ejecutivo se atreva a expresar "satisfacción" (El Independiente) por sudespués de haber agotado los eufemismos.tuiteaba lo que muchos pensamos: "Si no hubiera una pandemia con, esto sería hasta divertido". Pero si no nos lo tomamos con humor y cierta sátira igual no podríamos soportarlo: en plenael ministro de Sanidad y el vicepresidente de Derechos Sociales del mismo gobierno han abandonado el barco para presentarse a las, respectivamente. No hay por dónde cogerlo, no hay manera de explicarlo, no hay forma de convencerse de que esto está bien y no todo lo contrario. Y si se creen los deno saben lo catetos que resultan.no tuvo reparos en cambiar su "socialismo o libertad" porcuando Pablo Iglesias hizo su gran anuncio hace solo unos días. Es evidente que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene. Parafraseándola, ¿no sería posible hablar de "justicia o libertad" después de leer este titular en Público: "En libertad los dos policías que dieron una paliza a un vecino en Linares"? Después de la detención de los agentes surgieron variasen el municipio. ¿Y si la orden de alejamiento a las víctimas resulta suficiente, de qué hablaremos?Toda estano sería posible ni explicable sin la espectacularización a la que la audiencia se ha acostumbrado y, a estas alturas, ya demanda. La política, como la tele,para captar a espectadores cada vez más ligeroa y que consumen a gran velocidad. Así,ha pasado y casi ni nos acordamos de él€ Pero sí lo hacen en las televisiones estadounidenses: el espectáculo imprevisible y sin fin del republicano generaba interés y, con este, las noticias y los buenos. Esta certeza y estas necesidades son señales claras. Tanto que verlas es cuestión de voluntad.Empezábamos la semana muy entretenidos con la(o Henry, o William, que me da igual: el pequeño, el pelirrojo, el que se disfrazó de nazi y tiene pinta de golfo). La pareja lloraba delante de la cámara por la incomprensión de la familia real británica que a la actriz le había costado una bajona guapa. Y terminamos la semana con las declaraciones del padre de Markle, que "insinúa que el príncipe Harry". A este juego de declaraciones pagadas, burradas y acusaciones como si no costaran pueden jugar todos. Cosas de reyes y de la tele.