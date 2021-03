Tres días, tres traspiés

Tercer día, tercer traspié

Primero fue laa presentar una única candidatura, después, la negativa de Pedro Sánchez a nombrar avicepresidenta segunda de modo automático (parece que será vicepresidenta tercera, finalmente). Y en el tercer día desde que Iglesias hizo su gran anuncio (sí, solo han pasado tres jornadas), nos enteramos de que la negativa se la da la ciudadanía: "Activa el voto para Ayuso y deja en manos de Cs el(La Información), según losque ya cuentan con el candidato Iglesias que dejaría a Podemos como quinta fuerza en la Asamblea.No me refiero a la de los franceses en Madrid, sino a la que va a haber en todas las casas de la capital en las que haya hijas e hijos en edad escolar. Ese día, martes ysegún designó la presidenta de la comunidad, los centros escolares no impartirán clases y se convertirán en colegios electorales. Lo que deja a las y losy a sus madres y padres, con un problema añadido. Por si el curso no estuviera siendo bastante difícil ya. El guionista portugalujo afincado en Madrid, Raúl Díaz, ironizaba en Twitter: "Currar y votar mientras cuidamos de los hijos. Suena a plan sin flecos".Creo que, el diputado quedesde su escaño después de que Íñigo Errejón hablase en la tribuna del Congreso sobre la salud mental y los suicidios, no debería de dimitir. Es el PP el que. Sin ninguna duda. Ni Romero ni su partido tienen excusa, y los intentos de justificarlo de periodistas y contertulios son vergonzantes.: ni que el nivel político haya descendido en España ni que podamos haber oído algo similar en parlamentos extranjeros. Romero se ciscaba en lade una ciudadanía agotada por la pandemia, y eso le inhabilita para votar por ella.Sobre el tema, esto que tuitea eles absolutamente cierto: "Si a Errejón no le hubiera gritado un energúmeno con escaño, los medios no le hubiéramosal problema de la salud mental en medio de esta montaña rusa. Y los lectores tampoco hubieran corrido a leerlo. Dan para reflexionar estos tiempos de dictadura del espectáculo". Por desgracia,en el tema, y eso, los primeros. Por eso algunos reclamamos la política como forma de gobierno y no como modelo de negocio para los de las campañas.Es cierto que elen España ha bajado muchísimo. Es cierto que en Euskadi algunos han importado y otros han copiado esas formas y fórmulas. Es cierto que los periodistas no ayudamos ni con el grano, ni con la paja, ni con el culo, ni con las témporas. Y es cierto, finalmente, que a la ciudadanía no se la damos con queso tan fácilmente: por mucho que algunas comosobre por qué dejan su partido (Ciudadanos) pero no su escaño, nadie se lo traga. Es una decisión evidentemente egoísta y que descansa sobre lossin aportar nada.