Tendremos que hablar de esto

Ni una pizca de humanidad

Un año más estamos con las víctimas del terrorismo porque también lo somos: ETA asesinó a 24 compañeros del PP.

Sánchez debe dejar de acercar presos y romper con Bildu. Los que no condenan a ETA y pretenden tumbar el régimen no pueden estar "en el cuadro de mandos de España". pic.twitter.com/FkwgD28wW2 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 11, 2021

Murcia, qué hermoso eres

Ningún sentido de la responsabilidad

No nos despistemos

Esta es una noticia de ayer titulada con el tono habitual de una agencia, más aséptico de lo normal: "Euskadi supera ya lasanticovid inoculadas a la población". Y esta, la realidad: en Euskadi, también ayer, después de leer el titular, habría unas cuantas personas, y no pocas, dedicadas a convertir la noticia en una mala noticia. Porque si las cosas van bien a ellos les va mal, por muy grande que sea la tragedia. Cuando acabe todo tendremos que señalar sin dudarlo a quienes han actuado de un modo irresponsable y reprobable por un cálculo político egoísta durante este durísimo año.El. En 2004 Aznar escribió una de las páginas más vergonzosas de la historia política de España por cálculo electoral. Desde entonces, el PP ha preferido dar tumbos antes que reconocer aquel inmenso error, y no le ha importado generar actos paralelos, extender la sombra de la sospecha o intentar apartar a las verdaderas víctimas del atentado de Al Qaeda. Este año, Pablo Casado ha tenido el cuajo de acudir al acto de la AVT y tuitear sobre los 24 muertos del PP a manos de ETA, Pedro Sánchez y Bildu, demostrando con esas líneas de qué pasta está hecho.Lo primero que uno aprende viendo El Ala Oeste es que hay que tener los votos de los representantes bien amarradosno lo ha hecho y su movimiento enha podido ser definitivo para Ciudadanos: "Tres diputados no secundarán la moción de censura y salvan a López Miras" (La Verdad). El partido naranja hoy no sirvepara nada: es muleta del PP o del PSOE sin coherencia alguna, y sus integrantes no son de fiar ni para su propio aparato. Con esta descripción, Ciudadanos hoy no tiene crédito ni futuro. Y lo ha dilapidado todo en una comunidad, además, menor. Así que tampoco tiene criterio.Entiendotentando a políticos de Ciudadanos para mantener el gobierno. Es lo único que entiendo, de hecho, de la tormenta política que se ha desatado esta semana en España. Porque la estabilidad es lo único que me parece comprensible tal y como están las cosas, con la pandemia azotando en lo sanitario, lo económico y lo emocional. "La política española estalla justo cuando tiene que solicitar y ejecutar los fondos europeos", leo en El Confidencial y asiento desesperanzado: ¡cómo puede alguien ser tan irresponsable de poner en marcha este juego de tronos ahora!Es evidente que los actuales líderes españoles no entienden el oficio al que se dedican: la política trata de mejorar la vida de la gente, no de conspirar y atacar continuamente la línea de flotación de aquel con el que tienes que llegar a acuerdos para avanzar. Por desgracia, la oposición vasca ha copiado esta mecánica mucho más sencilla en el corto pero que no trae nada bueno ni en el medio ni en el largo plazo. ¿Nadie se da cuenta de que los bloques se refuerzan? En cualquier caso, la alternativa es peor y no remite: "El 68% de la población mundial vive hoy bajo una autocracia. Diez años antes era el 48%" (Magnet).