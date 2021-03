¿De parte de quién?

CARLOS Iturgaiz sostiene que el presidente de la Sala Penal de la Audiencia de Araba, Jaime Tapia, es un juez "de parte", que favorece a partidos en sus decisiones judiciales. No me cabe duda de que, en su firme labor de protección de la independencia del colectivo, el Consejo General del Poder Judicial reprobará, como otras veces antes, el inadmisible acoso y ataque a la independencia judicial por parte del presidente del PP vasco. A no ser que la mayoría que lo compone sean juristas –muchos jueces– "de parte" que favorecen a partidos políticos como el PP, que puso y sujeta esa mayoría caducada hace dos años.