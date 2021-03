Un 8-M necesario

El mural dedicado a grandes mujeres en el Barrio de la Concepción, mi barrio, vandalizado esta noche. Cobardes! Más que nunca, #8m pic.twitter.com/Yz7Qyn9LrX — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) March 8, 2021

Incomprensible

El delegado del Gobierno en Madrid tiene un problema y no es el 8M. https://t.co/UsdfxQIWxQ — Naiara Pinedo (@NaiaraPinedo) March 7, 2021

Mujeres de derechas

Y mujeres de izquierdas

Y esto no para

Lay de la, entendida como el único método para alcanzar una igualdad real de oportunidades, está fuera de toda cuestión. Y por si a algún recalcitrante le quedaba alguna duda ya están los más fachas para aclarársela.clamaba así en Twitter: "El mural dedicado a grandes mujeres en el Barrio de la Concepción, mi barrio, vandalizado esta noche. ¡Cobardes! Más que nunca, 8-M". Realmente, es muy sencillo: o estás con esos cobardes y fascistas o estás con la reclamación de. Aunque sí puede haber excesos en esto no hay término medio.Es innegable que laspodían atraer a más manifestantes que cualquier otra porque su reivindicación es de total justicia y por eso genera tantas adhesiones. Pero incluso con esa certeza es difícil de justificar que el gobierno español, en el mismo Madrid en el que hemos visto manifestarse a Cayetanos, juntarse a falangistas y, este mismo domingo, con la prohibición ya confirmada por la justicia, a seguidores del Atlético de Madrid sin guardar ninguna distancia y sin que la policía, allí presente, cargase para disolver la concentraciónno se cortó en Twitter cuando mostró imágenes de dos mujeres durante losque, a su juicio, mostraban "fealdad, chabacanería, zafiedad", y las relacionó con. La diputada de Vox es la misma que, anteriormente, se había quejado de que hicieran chistes con su imagen durante una comisión ("mucha guasa con lo de Azúcar Moreno") y aventuraba que "si alguien de Vox hiciera referencia alla izquierda pediría su cabeza". Nunca Gris mostró ambos pantallazos e, igual que Toscano, no se cortó en su tuit:Este titular en El Confidencial es de esos que resuenan cuando acabas de leerlo: "Montero llega a su segundo 8-M con ela cero". No solo eso: ayer mismo se hizo pública una recogida de firmas en la que participan personas próximas a Podemos y contrarias a laque está preparando el ministerio de Montero. No soy de los que cree que legislar más es sinónimo de aprovechar mejor la legislatura, pero sí de los que saben contar, y dos años son muchos parao, por lo menos, el clima suficiente que haga avanzar la Igualdad o, como mínimo, su ministerio.No importa que sea 8-M para que un hombre, como sucedió ayer en Valencia: laes la máxima expresión de la desigualdad y el machismo que siguen instalados en nuestra sociedad con una inercia preocupante porque parece imparable. Mujer, 50 años y siete cuchilladas, con esos datos era ingresada en el hospital y en estado grave la víctima, la última en España mientras escribo estas líneas y que sirve como muestra de loy la reivindicación del feminismo. Termino como empiezo, lo sé. También sé que el año que viene volveré a escribirlo.