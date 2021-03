De principios, medios y fines

De ayer en ocho

Estos son los sin vergüenzas que dicen que el 8M bla bla bla... https://t.co/YboSFPCSm3 — NIPORWIFI © (@niporwifi) February 28, 2021

Principios y fines

Después de unos días, es evidente que no se trata solo de libertad de expresión, ni siquiera del malestar del desempleo y la frustración de expectativas de los jóvenes, la violencia callejera no es fruto del exceso, sino una estrategia política antidemocrática. No me representa. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) February 27, 2021

Los amigos (o algo) del Rey

No sé qué es más Españita, si el Rey teniendo que pagar ahora a Hacienda por sus vuelos de zorreo (¡fly of shame!) o 22 de sus amigos de la élite rajándose de pagar a última hora. pic.twitter.com/0a7Y1Z8JOy — Cary Gooper (@Carygooper) February 27, 2021

¿Es cuestión de la imagen?

En @rtve les llaman "partidarios de la unidad de España", porque llamarles "nazis" queda demasiado explícito. pic.twitter.com/c5C4COPQzG — Manuel García (@Candeliano) February 27, 2021

La coherencia no caduca

Voy a dejar esto aquí por si sois famosos y os preguntan sobre vacunas, covid o algo de lo que no teneis ni idea.



O por si sois periodistas y teneis la tentación de preguntarle (o si os obligan a hacerlo) a un famosete sobre vacunas, covid...



Mr Klopppic.twitter.com/Qt4pgKgAQx — Pablo Pérez (@PabloPerezA) February 26, 2021

Es evidentemente significativo que el principal debate antes del 8 de marzo de 2021, en, sea la. Es innegable que hasta hoy ha habido otras concentraciones: las de "cayetanos" en la zona bien de Madrid; más recientemente, las pacíficas para pedir la libertad de Pablo Hasél, los mítines en Catalunya o el acto de Vox del pasado domingo en Andalucía. También es innegable que las concentraciones del 8-M, sumadas, superarán a todas las anteriores. Y es innegable que elha confundido sus medios (manifestaciones o huelga) con su fin.Ya sé que la progresía oficial manda denostar a. Pero como yo no tengo el carné de progre no me lo pueden quitar, así que seguiré rescatando lo que me parezca reseñable de quien no regaló IU a Podemos. Sobre los, Llamazares tuiteaba: "Después de unos días, es evidente que no se trata solo de libertad de expresión, ni siquiera del malestar del desempleo y la frustración de expectativas de los jóvenes, la violencia callejera no es fruto del exceso, sino una. No me representa". Y yo añado lo mío: no debemos regalar una excusa a quienes vandalizan.Me obligan a pensar mal: si la semana en la que habían preparado unpor el 23-F terminóen una Hacienda impasible, ¿qué nos esconden? Pero es que el dinero ni siquiera es suyo: se lo habrían donado una decena de amigos. Gary Cooper lo definía así en Twitter: "No sé qué es más Españita, si el Rey teniendo que pagar ahora a Hacienda por sus vuelos de zorreo (fly of shame!) o 22 de sus amigos de la élite rajándose de pagar a última hora". ¿Y pienso que lasestán han sido hechas debidamente o sigo pensando mal?Por supuesto, no quiero que despidan a ningúncomo no quise que despidieran a Bernat Barrachina después de su ya famoso: "Leonor se va de España, como su abuelo". Pero si Barrachina está en la calle porque al rótulo le acompañaba, ¿por qué en TVE mantienen a quien llama "" a un grupo de neonazis en la pantalla, como denuncia en Twitter, entre otros, Manuel García? ¿Depende solo de quién salga en la imagen? ¿Depende de lo que diga el rótulo? ¿Depende del momento? Y esta, ya, es la RTVE también de Podemos.se mostró públicamente. El problema igual es preguntar a quien no debemos qué opina de cosas sobre las que no deberían de posicionarse. Hubo un medio, privado, que no se limitó a las declaraciones y emitió unaque no hubiera grabado sin el desbarre de la actriz. Igual que Pablo Pérez, después de saber lo de Abril me acordé de Jurgën Klopp que, hace un año, cuando empezábamos a hablar todos de la pandemia, fue preguntado por ella en rueda de prensa y respondió que él solo era un entrenador con una gorra y que