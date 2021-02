La violencia no es justificable, ni poética, ni épica

"Si solo ofreces€"

Si sólo ofreces paro, precariedad, represión y falta de expectativas para toda una generación, no te sorprendas si pierden la confianza en el sistema y salen a protestar.



Y si al mirar las protestas te quedas sólo con los incidentes, serás incapaz de ver las raices de todo ello — joseba permach martin (@jpermach) February 21, 2021

La mayoría no lo hace

Ni lo justificamos

Disculpadme pero es que como en todo hay ligas y si vuelvo a escuchar a alguien usando frases como "romantizar la violencia" o "No hay democracia" voy a gritar hasta provocar la migración de varias especies de aves. Qué puto horror, que infantilada y que agit de baratillo?? — MrInsustancial (@MrInsustancial) February 20, 2021

A veces dan ganas de pasar de todo

¿Tenemos que defender que un tipo diga estas barbaridades y se vaya de rositas? Esto no es libertad de expresión, esto es inducción a cometer un crimen https://t.co/7EBf5ZHQsX — Iñaki Garcia Arrizabalaga (@igarri_naiz) February 20, 2021

Y otras, de cabrearse mucho

Esto, cuando llevamos he perdido la cuenta de cuántas semanas sin poder quedar con no convivientes y aún más de cierre perimetral,sienta regulinchi. https://t.co/kXlAyHcKpL — Rocío, Galician indigenous (@Rocigaot) February 21, 2021

La respuesta violenta a laestá siendo explicada como consecuencia a la desesperanza de muchos jóvenes. Puede ser. Pero no puede ser quesea uno de los que lo haga: "Si sólo ofreces paro, precariedad,para toda una generación, no te sorprendas si pierden la confianza en el sistema y salen a protestar". Permach lleva tres generaciones diciendo lo mismo e igual esta vez, pandemia mundial mediante, se acerca. Peroa los que ofrecieron a la juventud vasca destrozar su vida en la kale borroka o, directamente, ETA.La mayoría de esas y esosy, además, agotados porque la pandemia les ha robado un año de su juventud, no ha salido a la calle a destrozar todo lo que encontraba, público o privado, en nombre de un rapero, del mismo modo que la mayoría de jóvenes de mi generación, igualmente cabreados porquee igualmente azotados por varias crisis, nos opusimos a la kale borroka y, sobre todo, a la violencia de ETA. España tiene mucho que hacer si quiere mejorar en empleo juvenil, pero, ni poética, ni épica. Solo asegura más violencia.Me pasa lo mismo que a, uno de mis tuiteros de cabecera: me ha decepcionado ver cómo gente a la que disfruto leyendo ha caído en la trampa dey proyectar una imagen incluso romántica del vandalismo. El sistema judicial español compite con un poder ejecutivo empeñado en erosionarse a sí mismo y uno legislativo en el que Vox se hace notar, por ser lo menos fiable de esta España en la que nos obligan a vivir, pero. Porque violencia solo hay una, no se puede dividir y no se puede detener cuando se alienta.Pablo Hasél era unpara quienes quieren ir depero apenas consiguen llamar la atención en el instituto. El ejemplo de lo que quiero decir es Pablo Iglesias que, además, no dudó en desentenderse del mismo Hasél con el que se sacaba fotos cuando la cosa se puso fea. Por eso creo que, porque hasta que la justicia lo elevó a los altares, no influía. Pero viendo el vídeo que ha retuiteado Iñaki García Arrizabalaga me entran dudas y ganas de pasar de todo:a su concierto que maten a un guardia civil y pongan una bomba al fiscal.Ante este titular en Eldiario.es: "llegados de toda España se libran de multas pese a ir sin mascarilla y saltarse el cierre perimetral en una manifestación en Santiago", este tuit de Rocío: "Esto, cuando llevamos he perdido la cuenta de cuántas semanasy aún más de cierre perimetral, sienta regulinchi". Y la respuesta es muy comedida porque lo que sienta es fatal. ¿Por qué lo han permitido? ¿Por qué la mayoría que cumple tiene que garantizar siempre el control sobre la pandemia por lason siempre para los tontos?