Todos los días son 23-F

La calidad del sistema democrático español la estamos comprobando en el Congreso, el Gobierno (y los partidos que lo sustentan) y la Justicia españolas por separado€ Y en la relación entre los tres poderes. La pandemia solo ha agudizado unos problemas que vienen de muy lejos, que no se cerraron ni mucho menos aquel 23-F ni con la Transición y que en 1985 vivieron uno de sus momentos más repugnantes: Público ha difundido "unas grabaciones a altos mandos de la Guardia Civil" que "demuestran que Mikel Zabalza murió tras ser torturado en Intxaurrondo". ¿De verdad nadie ve motivo para reabrir la investigación?



El monopolio de la violencia en Euskadi

?? Gaur goizaldean #Lekeitio'n gertatukoari buruz, (pintadak, mehatxuak, 11 kontendore erreak) badirudi garai berriak aldarrikatzen dituztenei garai zaharrak gehiegi gustatzen zaizkiela.

Gu geurera. Nahiago dogu gure herriaren alde egitea, inoren kontra jo gabe. #FaxismoaStop pic.twitter.com/D1BoDrWqGx — Koldo Goitia (@koldogoitia) February 21, 2021

"Plena normalidad democrática"

Millones de jóvenes sin empleo o con empleos precarios, los alquileres por las nubes, la emancipación casi imposible, el futuro lleno de incertidumbre y el emérito aquí.



Pero no digas nada y no protestes. Que en España hay plena normalidad democrática. https://t.co/OUXIIMFl5C — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 21, 2021

Pero el fascismo sí es fascismo

El antifascismo es terrorismo.



Feliz domingo. — Rocío De Meer ? (@MeerRocio) February 21, 2021

Por ejemplo

Algún valiente ha agredido a un compañero, fotógrafo para más señas, de DEIA. Y todo, por estar haciendo su trabajo. — Aitor Martínez (@basmarti) February 21, 2021

La ausencia de altercados violentos en Euskadi, salvo algún verso suelto, después de la detención dey las manifestaciones (alguna, multitudinaria) ha sido mucho más clarificadora que la presencia de jóvenes (y no tan jóvenes, y a la edad de los detenidos me remito) violentos que se enfrentan a la Ertzaintza tras esperar a los agentes haciendo litros. En Euskadi a los violentos alguien les ata en corto€ Y les suelta el sedal cuando conviene al dueño de la caña. Los últimos incidentes en Lekeitio o en el propio Bilbao, y la respuesta de lao sus prescriptores han sido muy elocuentes.El bajísimo nivel del parlamentarismo español, del primero gobierno de coalición y de la judicatura que se empeña en corregir a los dos primeros porque han entendido mal eso de "hacer justicia", no está reñido con la capacidad de los políticos españoles para superarse a sí mismos:es un experto capaz de denostar la "plena normalidad democrática" que ha llevado a su partido a la vicepresidencia de un gobierno y a otros cuatro ministerios. Ya sé que la precariedad de la que habla en su tuit no la puede arreglar Podemos en un año, pero si en vez de tuitear trabajaran en ello avanzarían más rápido.Claro que no tiene razóncuando dice que el antifascismo es terrorismo. Son dos cosas diferentes y los que hemos sufrido que justifiquen el terrorismo en nuestro nombre y sin pedirlo lo sabemos muy bien. De hecho, terrorismo, antifascismo y fascismo son tres formas de enfrentarse al mundo completamente diferentes que la diputada de Vox consigue que estén presentes en su brevísimo tuit. ¿Quién puede estar interesada o interesado en identificar el antifascismo con el terrorismo? Pues justo dos colectivos que se presentan como antagónicos pero tienen en común, justo, que justifican alPor supuesto, nada tiene de antifascista, nada tiene de luchador por la libertad de expresión y nada tiene de defensor de los derechos de la clase trabajadora quien pega un puñetazo a un fotógrafo que intenta hacer su labor en medio de los incidentes con la excusa del encarcelamiento de Pablo Hasél. José Mari Martínez, fotógrafo de este periódico, fue el agredido el pasado domingo. En 2019, Oskar Martínez, también fotógrafo en DEIA, fue agredido por un ertzaina. Eso indica que los fotógrafos de la cabecera están siempre donde tienen que estar: donde molestan al violento.