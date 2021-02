No escupas hacia arriba

Más de lo mismo

Los de ERC van a descubrir que si te juntas con alguien que huele a ajo, tal vez acabes tú también, puede que sin darte cuenta, oliendo a ajo.

Comparar a Oriol Junqueras con Txapote (por ejemplo) claramente beneficia a unos y perjudica a otros.

Y quien calla otorga. https://t.co/AUXnJ6c9iY — Iñaki Garcia Arrizabalaga (@igarri_naiz) February 11, 2021

Uno de los suyos

El juez Luis Garrido sobre los epidemiólogos: "Las soluciones que dan no difieren mucho de las que daban en la Edad Media. No soy negacionista: llevo mascarilla". EITB https://t.co/KMdLWNrdRT — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) February 10, 2021

Nos toca arreglarlo

Mi calle peatonal y llena de gente en los bares. Nos ha faltado tiempo para seguir como corderos a un Juez que se mofa de Sanitarios y Epidemiólogos. Sí, la misma gente a la que aplaudían a las 20:00 hace un año. (Hilo va) pic.twitter.com/FRHDigaVBg — Iñaki Olabe Aranguren (@INAKO1970) February 11, 2021

El abuelo de Leonor

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Tener hijos es como tener cargos públicos que representan a tu agrupación política: no puedes escupir hacia arriba porque te va a caer sobre la cara.esperó hasta la llamada de un periodista preguntando por la información que, evidentemente, iba a publicar: solo entonces los de Arnaldo Otegi reaccionaron ypore irse de fiesta "en reiteradas ocasiones" a un municipio en el que no estaba empadronado. Que la vida son dos días y pasarlos confinados es de tristes. Tolosa, además de concejal de Bildu en Anoeta es profesor de Primaria en una ikastola. Ahora, a secarse el esputo.Hablando de saltarse las normas para la fiesta propia: el vídeo dedesde la puerta de la cárcel en la que pernoctan los presos políticos catalanes sigue generando comentarios, entre otros espacios, en Twitter. Esta vez son dos víctimas de ETA las que se dan cuenta del intento de blanqueo que perpetra el de Bildu: Josu Elespe cree que este hecho "es un grave insulto a, a la persona, y a su causa" econsidera que "comparar a Oriol Junqueras con Txapote (por ejemplo) claramente beneficia a unos y perjudica a otros. Y quien calla otorga".Puedo entender el corporativismo por defecto. Pero cuando entre tus filas tienes a un personaje que demuestra que está erosionando tu colectivo o profesión, precisamente por corporativismo, tienes que ser quirúrgico. También celebro que, por fin, estemos hablando del poder judicial como lo hacemos de los otros dos: con nombres y apellidos. Así, sihan decidido proteger y, allá ellos. Pero también, acá, nosotros podremos decir que nos parece indefendible la decisión, el personaje y quien lo ampara porque se cree que el colectivo es intocable. Ya, no.en el resto del mundo, pues bien, nos toca a nosotros, como parte de la ciudadanía, arreglar el desaguisado: si los bares están abiertos porque así lo ha decidido quien ha hecho suyo un himno negacionista, tendremos que tener cuidado de no llenarlos y de no disparar los contagios. Por desgracia, tuits como el de Iñaki Olabe solo muestran lo que vemos todos: el nivel generalizado de "a mí me da lo mismo" que nos empuja al interior de los bares, a bajarnos la mascarilla y a dejarnos llevar hasta la ronda de cervezas en la que nos olvidamos de la pandemia.es la persona que rotuló el ya famoso: "Leonor se va de España, como su abuelo", en un programa informativo de La1 de Televisión Española, y que le ha costado el puesto. Él mismo lo explicaba así en su cuenta en Twitter: "Me han despedido, como al abuelo de Leonor". El rótulo es inapropiado, sin duda, pero no merece en ningún caso el despido. Incluso quien busca seguir sobreprotegiendo a una institución ilógica como la monarquía tienen que entender que ese cese perjudica la imagen de la Corona. Pero así son las cosas: en España los de siempre siguen teniendo quien les proteja. Hagan lo que hagan.