Ni Olona ni Espinosa de los Monteros se han escapado del cajón de los idiotas

El cajón de los idiotas

La "VERDAD" causará ASOMBRO, el espectáculo del Pleno, dará comienzo con DETENCIONES, desde Biden, Pelosi, Schumer, Obama y Clinton. Todos saldrán esposados del Capitolio, con destino a Base Militar, para enfrentar juicio ante Tribunal Militar. THE TRUTH WILL SHOCK THE WORLD ???? pic.twitter.com/2XrbV8wP1w — Víctor Zurita ???? (@Viczuri) January 20, 2021

Estos no lo son

Vox dice que Trump no es "responsable" de asalto al Capitolio y defiende que se le conceda el Nobel de la Paz https://t.co/hInOvjcOqR pic.twitter.com/FJuP68LUI6 — Menéame noticias (@meneame_net) January 20, 2021

Habrá sido ETA. O "los moros"

Lo de la explosión en Madrid está sirviendo para destapar uno de esos dramas escondidos en este país, y es la necesidad que tiene bastante gente de que haya un atentado. Parece casi que tengan un síndrome de abstinencia pic.twitter.com/WBHafNI3CC — Pete Cantropo (@Licualopodo) January 20, 2021

No podían faltar los de Andorra

En este país está NORMALIZADO el hecho d que alguien tenga que emigrar porque no hay trabajo o porque allí le van a pagar mejor, pero está mal visto irse a Andorra para ahorrar/ganar más cuando es exactamente lo mismo.



Verdades como puños @wallstwolverine SEÑORES ABRAN LOS OJOS pic.twitter.com/hXIBkWSHN5 — Reskul (@Reskul) January 19, 2021

Más primos. Ahora, en TikTok

Ya sé que el tonto de cada pueblo ha acabado encontrando enun bar o una plaza en la que, por fin, alguien le hace caso. Y no son pocos. Ni los tontos, ni los más tontos que les siguen. Pero a veces tengo la sensación de que alguien se ha dejado abierto ely por eso no dejan de aparecer en cada rincón, en cada retuit, en cada comentario: están, por ejemplo, los que siguen en España laen la que se ha apoyado. ¿Por qué? ¿Qué explicación hay a que alguien caiga en esas redes salvo que no es capaz de distinguir verdades de mentiras básicas?Ninis se han escapado del. Estos salieron del armario dorado que hay al fondo a la derecha, pegado a la pared. Estos son, sin duda, los queesa base deque no son capaces de reconocer el fascismo cuando lo tiene delante o que lo reconocen perfectamente y lo abrazan por algún tipo de tara mental o porque tienenclaros para hacerlo. Así que si los de Vox (los listos, los que cortan el bacalao)hasta pedir elalgo obtendrán a cambio... O ya han obtenido.Quienes alimentan lassaben (o deberían de saber) que no solo alimentan las que les interesan, sino que ceban a un montón de personas que, a partir de ese momento, estarán dispuestas a creerse cualquier sandez. Valgan como ejemplo los seguidores de Iker Jiménez. Así, después de un, con una explosión de gas, han aparecido en(pero seguro que también pululan por Facebook y mandan mensajes en WhatsApp) los que creen que se está, e incluso algún atrevido aporta "pruebas" de fotos sacadas... De Internet.En esta(son tíos, sí) a la que dedicamos la columna de hoy no podía faltar el más neoliberal de losespañoles en: uno que se hace llamamuy próximo a Vox y con 111.000 seguidores solo en Twitter. Uno de sus followers intentaba entrar en el circuito "bueno" con este comentario: "En este país está normalizado el hecho de que alguien tenga queo porque allí le van a pagar mejor, pero está mal visto irse a Andorra para ahorrar/ganar más cuando es exactamente lo mismo.. Señores, abran los ojos".Gracias a análisis financieros de Perogrullo o claramente populistas, Wall Street Wolverine ha conseguido ser de esos youtubers que se van a Andorra paraespañol. Muchos de sus seguidores ya están perdidos, como acabamos de ver, pero podemos intervenir sobre otrosque se han lanzado a "perpetuar las estafas y la información engañosa" (Magnet) en TikTok, la red social de las y los más jóvenes, y también conde estratos socioeconómicos bajos. Se trata de timadores que con recomendaciones falsas ganan seguidores, fama y, finalmente, dinero.