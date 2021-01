Después de Olentzero y Mari Domingi€

El rastro del dinero de Juan Carlos I

Estoy siguiendo el rastro de los 100 millones de dólares que el Rey Juan Carlos recibió de Abdullah bin Abdulaziz, Rey de Arabia Saudí.



La trama es tan compleja que he programado una herramienta para reunir toda la información y visualizar personas, lugares, relaciones€ Todo. pic.twitter.com/t7JNzZNZA4 — Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021

Todos menos Iglesias tenemos la culpa

Mucho más realista

Fe absoluta

Samuel 17:1-54.

Fe ???????? — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) January 14, 2021

Después del vídeo en las redes sociales en el que se veía a Olentzero y Mari Domingi afiliarse a Bildu, la campaña de captación pasa ahora por las cárceles:ha enviado una serie de(El Independiente). La noticia me ha recordado la aseveración de Groucho Marx de que no sería socio de un club que le admitiese como socio, y me he preguntado si tendrán dudas quienes sí son socios e incluso representantes de ese colectivo que no es precisamente heterogéneo ni mucho menos cómico. ¿O todo vale por el escaño?Me da pena que no haya sido un periodista el que haya difundido lo que ha hecho público Jaime Gómez-Obregón: este ingeniero ha creado un programa para ir archivando todo lo relacionado con "el rastro de los 100 millones de dólares que el Rey Juan Carlos recibió de Abdullah bin Abdulaziz". Su trabajo no ha concluido y lo están financiando pequeños contribuyentes anónimos. De momento, lo que está claro es que, en forma de tramas societarias, para ocultar losmovimientos y las consecuencias fiscales del dinero.Tuiteaba Juan Soto Ivars que el titular de Vertele significaba que Pablo Iglesias creía que el poder que iba a tener en el gobierno era de otro tipo: "Me he dado cuenta de que estar en el gobierno no es estar en el poder". Yo creo que simplemente. Mi lectura es mucho más mundana, lo sé. En cualquier caso, está claro que Iglesias se apresura a ponerse parches mucho antes de empezar a pelear y que salgan las heridas. El ejecutivo es un poder muy complejo, y me sorprende que un politólogo como él, que tantas lecciones gratis ha dado, no lo supiera antes de alcanzarlo.Este otro titular en El Nacional es mucho más realista: "Ningún país ha llegado a la independencia con el 50% en contra". Lo diceen la semana en la que hemos visto en números el resultado del desgaste del proceso independentista catalán. Empecemos por el principio:. La lucha tiene que ser por un estado integrado en Europa interrelacionado con su entorno pero completamente autónomo. Y sigamos por el final: solo se conseguirá ganando a cada persona para la causa. Una a una. En medio, las formas: ni de golpe ni con golpes será posible.Me hago viejo y cada vez más me refugio en la religión: me entrego a San Mamés y acudo a la catedral siempre que una pandemia mundial no me lo impida. Y allí, sentado, vivo una comunión con mis hermanos de iglesia, me emociono, sufro catarsis y hasta recibo alguna hostia.. Digan lo que digan los fariseos. Y si este último me manda leer la Biblia, lo hago: "Samuel 17:1-54. Fe". Eso tuiteó Williams después del milagro del viernes que me hizo levitar, y corresponde al pasaje en el que David vence a Goliat. Tengo fe en ti, Iñaki, y en todos los tuyos, que son los nuestros. Aupa Athletic!