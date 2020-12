La batalla por ser el más cuñado en el Gobierno español está difícil

¿Coherentes o cuñadetes?

Meterse veinte en una casa en Nochebuena para criticar la gestión de la pandemia del Gobierno. — Dani Bordas (@DaniBordas) December 17, 2020

También en el gobierno

Cuando las cifras cuadraban en Madrid€

¿Quién quiere ser Bolsonaro?

Sábado y domingo cotizamos los demás

Empezamos la semana de los: esos familiares que vienen a tu casa, incluso en tiempos de pandemia, a contarte lo que sucede como si fueran los que están bien informados. No son cuñados, necesariamente. Ni siquiera son familiares en muchos casos. Pueden ser de la(la familia que uno elige, o casi) o del, pero dicen. Dani Bordas pone en Twitter el ejemplo más claro que se me ocurre: "Meterse veinte en una casa en Nochebuena paradel Gobierno". Eso es lo que va a suceder si, como el contagio, no lo evitamos. Hagámoslo.La batalla por ser elestá difícil: tres secretarios generales de partidos, tres candidatos. Sánchez, Iglesias o Garzón son, cada uno en su estilo, un tipo de cuñado: el que siempre se sale con la suya y sonríe, el que te discute todo y el queporque es más de izquierdas que nadie de los que se sienta a la mesa. Un consejo de ministros precioso, desde luego. Pero no todo son risas: Moncloa solo ha pasado su primer escollo, los PGE, y las tensiones internas saltan a la vista y a los nervios de sus protagonistas. Mal augurio para laal trifachito.Más nos vale que el, por malo que nos parezca (y nos lo parece) porque la alternativa la tenemos a simple vista en Andalucía o Madrid. Del sur sabemos poco cuando las cosas van mal, de la capital del reino lo sabemos todo porqueno tiene problemas en. Ahora conocemos que esta comunidad autónomade contagios hasta con nueve meses de retraso y, por supuesto, siempre al alza. Así es más fácil que salgan las cuentas: en lo que llevamos de diciembre "cada día" ha ido sumando hasta 1.761 contagios más a noviembre.Enfrentarse a lostiene que ser muy fácil ya, con la vacunación a punto de empezar: se trata de elegir entre quién quieres ser, una persona que confía en la ciencia y es solidaria y por eso se vacuna, o un cavernícola como Bolsonaro que "dice que lapodría convertir a los humanos en" (Vozpópuli). A estas alturas del año y la pandemia yo creo que podemos permitirnos decir eso de "chorradas, las justas" y, a un familiar o a un conocido pesado que se ha dejado engañar o pretende engañar a los demás por su propia diversión.Lo peor es que, como recuerdan en Pymes y Autónomos, "no es solo algo de 'la empresa española' sino que lo vemos también aplicado en algunas administraciones que tienen que contratar personal temporal como educación o sanidad". Se refieren a la práctica deque la Seguridad Social quiere revertir. "Un problema endémico, que no ocurre en otros países de nuestro entorno. Y tiene que ver con la altaque hay en el". Y advierten: "Si no se arma bien la norma en lugar de contratar el lunes muchas lo acabarán por hacer otro día de la semana".