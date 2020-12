Impura cepa

APUNTEMOS otro término al inacabable vocabulario de la pandemia de covid-19: cepa. No, no es nuevo, pero irrumpe para añadir incertidumbre y miedo en vísperas de la Nochebuena y la Navidad. Londres se confina aún más en estas fechas tras haber detectado una "nueva cepa" del puñetero coronavirus. No se sabe mucho de las diferencias entre esta nueva cepa y la que nos ha asaltado ya con dos olas y, conocido el comportamiento de los virus, incluido el de la tan conocida gripe, será algo normal. Pero inquieta un poco más. Así que: más cuidado, por favor.