EL paso está dado y, aparte de ilusionante, es justo y legítimo. La FIFA y la UEFA no son el enemigo de la oficialidad de Euskal Selekzioa. Hay suficientes precedentes que acreditan que es una cuestión de voluntad política. El veto a una selección deportiva vasca no es sino un complejo, una inseguridad. La supervivencia del proyecto político del Reino Unido no depende de impedir que Escocia, Gales Irlanda del Norte o Inglaterra tengan su propia selección. Si la del Reino de España sí lo hace no es más que una cuestión de tiempo que se desfonde. Selección natural.