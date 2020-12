Ya lo vivimos

Entzun @gorka__urtaran jauna, edo Urtaran Tonto del nabo edo Urtaran cara pan ??



Zerbitzu publikoak indartu eta gazteen aurkako kriminalizazioa eten !#GureHautuaBizitzak https://t.co/k3SuFj4C1k — Ernai (@ernaigazte) December 9, 2020

La gran tomadura de pelo española

Que quede claro

De la vacuna que han preparado los mejores científicos de cada país no te fías, pero del batidito de herbalife que te ha vendido tu prima Antonia sí — Julio Adame Ortiz ? (@julioadame3) December 9, 2020

Buenas noticias pero tomadas con calma

La mascarilla solo es incómoda

Hace 20 años ya viví varios acontecimientos como los que han protagonizado, igual que hace 20 años, las juventudes de la: un acto oficial interrumpido por quienes creen que tienen derecho a obligarnos a escuchar su discurso. Por cierto, el mismo que hace 20 años. A las imágenes hay que sumar que llamar a un alcaldees un insulto directo y, como tal, violencia. Quien no muestra su rechazo a lo hecho y a lo tuiteado es porque hace 20 años protagonizabao quiso hacerlo y ahora se desquita con la revolución vía smartphone.La decisión dede regularizar una pizca de lo que podría tener guardado sin declarar en el extranjero ha sido, sin duda, el pitorreo de la semana. Puede que del año. Porque el rey de los españoles lo termina fuerte: declarar el "2% de lo que debería a Hacienda" puede ser unque todos los anteriores. Más que huir, más que sus amigas especiales, incluso más que el dinero regalado, porque esta regulación parcial que corresponde solo a lo que le han pillado gastando y únicamente parasupone el mayor ejercicio de desprecio que Juan Carlos I a sus súbditos.Aprovecho que es domingo, día dede los periódicos, para replicar este tuit de: "Deque han preparado los mejores científicos de cada país no te fías, pero del batidito de Herbalife que te ha vendido tu prima Antonia, sí". No tengo nada contra la marca que menciona el tuitero, incluso podía haber sido más crudo: ¿cuántos de los que ahoracontra la vacuna han consumido drogas giñadas, literalmente? ¿O cuántos lo dirán con un cigarro entre los dedos y una cerveza en la otra mano? A ver si nos enteramos de que. Lo otro, no.No me cuesta difundir buenas noticias en esta columna: creo que estamos necesitados de recibirlas. Yo, el primero. Pero eso no significa que podamos permitirnos ser triunfalistas, al contrario: elestá señalando excesivamente el momento de recepción de las primeras vacunas como una especie de€ Y me temo que no es cierto:y no tendrán incidencia sobre la población. Además, llegarán después de Navidad, cuando es previsible quey antes de los peores meses. Estamos más cerca pero seguimos lejos.Podríamos hacer una sección solo con losque van circulando por Internet y que envan recopilando y desmintiendo. Pero es que para eso está la web de Maldita que siempre resulta recomendable. Entre los muchos que podemos encontrar es especialmente destacable por malintencionado el bulo de que laasfixia, según la OMS. Pues bien, esto tampoco es cierto: "Su recomendación, que no ha variado en los últimos meses, es no utilizarla cuando se lleve a cabo una" porque "puede".