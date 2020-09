EL partido político de la izquierda abertzale, Sortu, ha celebrado en Donostia su IV Conferencia política bajo el lema Zer egin? (¿Qué hacer?). A los avisados no se les escapa que ese enunciado es literalmente el título de un libro-panfleto de 1902 de Vladímir Lenin, referencia histórica del marxismo más tradicional y ortodoxo. El objetivo de Lenin era abordar la agitación política, las tareas de organización y la creación de un partido revolucionario en Rusia, embrión de la revolución bolchevique. No sé si Sortu pretende emular eso, pero la elección del lema no es casual.