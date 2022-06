Ene Kantak, la banda sonora de los niños

Liluragarria, Satorjatos, Astronauta, Oneka... ¿Os suenan? Son algunos de los títulos que marcan las canciones del grupo musical Ene Kantak. Con ellos las canciones y el espectáculo en euskera están asegurados. Nació en 2011 y desde entonces no ha parado de hacer bailar a los más pequeños, y no tan pequeños. Porque desde su fundación siempre lo ha tenido claro: quería crear canciones para niños, en euskera y para el euskera. Una atractiva iniciativa para impulsar el euskera dentro del hogar, porque no solo se tiene que hablar en el colegio. Hay que impulsarlo y fortalecerlo en todos los círculos posibles.

Además de hacer bailar a los niños, sus espectáculos en directo debido al éxito que han ido cosechando estos años son otro de sus atractivos. En ellos, ponen en escena sus canciones bailables algunas de ellas incluso versionadas de las tradicionales. Además, por cada canción hacemos también un video, en el cual se ve una propuesta de cómo se puede bailar: en principio indicado para los y las txikis, pero si los más mayores también te atreven, están invitados. Los profesores Urko Oskoz y Nerea Urbizu, los impulsores de Ene Kantak, conocen muy bien el mundo infantil, aunque para este proyecto también ha sido imprescindible la ayuda y colaboración de mucha gente para llevar todo esto a cabo.

Primero montaron 'Liburu Magikoa' y luego vino 'Oneka Marrazoa'. Poco después aterrizó también 'Astronauta', un espectáculo que se puso sobre las tablas del Teatro Campos Elíseos. Bailando y cantando, el grupo pretende concienciar a los niños sobre la salud medioambiental, la amistad, así como la familia, buscando soluciones de manera divertidas a la vez que educan, pero siempre teniendo como eje vertebrador el euskera.

Y es que Urko y Nerea, profesores y a la vez padres, siempre han tenido claro que querían crear contenido en este idioma para que no se pierda en futuras generaciones. La falta de material en euskara fue lo que los llevó principalmente a embarcarse en esta aventura. Igualmente, en su página ofrecen enlaces directos a materiales, denominado el txoko pedagógico, útiles para el profesorado que trabaja en euskera.

Las canciones son interpretadas por personas conocidas de la cultura, el deporte y la sociedad vasca en general. Gente tan diversa como los cantantes; Ruper Ordorika, Pirritx eta Porrotx, Fermín Muguruza, Kutxi Romero (Marea), Gorka Urbizu (Berri Txarrak), El Drogas, Eñaut Elorrieta (Ken Zazpi), Manolo García (El Ultimo de la Fila). Bertsolaris entre los que están Julio Soto o Igor Elorza. Futbolistas como Mikel San José, Oier Sanjurjo, Asier Riesgo, Imanol Agirretxe, Markel Bergara o Gorka Iraizoz. Pelotaris varios; Oinatz Bengoetxea, Juan Martinez de Irujo o Abel Barriola. Además de conocidos periodistas, músicos, etc