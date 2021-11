Cómo obtener el carnet de manitas

Kristian Pielhoff Urrutia (Donostia, 1961) pasó casi la mitad de su vida, 26 años, al frente de Bricomanía. El programa dedicado al bricolaje y la jardinería empezó su andadura en La 2, después pasó por Telecinco, Antena 3 y finalmente en Nova, donde en 2019 celebró sus bodas de plata con la emisión número mil. En octubre de 2020, la productora del programa –Bainet producciones, en manos de Karlos Arguiñano- anunció la desaparición de uno de los espacios más icónicos y longevos de la televisión. Solo superado por 'Informe Semanal' o 'En Portada', la fidelidad de los espectadores era poco menos que una quimera a mediados de los noventa. Al principio, se grababa en una serie de maratonianas jornadas para poder emitir 20 minutos de jardinería.

Con el tiempo, se convirtió en un clásico de la parrilla televisiva hasta que los canales tutoriales de Youtube empezaron a comerle la tostada; la audiencia, que llegó a acariciar los dos millones de espectadores, le había dado la espalda a nuestro manitas más reconocible.

No es nada fácil lograr la pericia y el oficio de Pielhoff, toda una institución del bricolaje. Excelente comunicador, durante un cuarto de siglo nos ha animado a deshacernos del miedo e inseguridades para realizar esas pequeñas reparaciones caseras que dábamos por imposible. El mítico presentador de Bricomanía nos ha mostrado el camino, en ocasiones largo y sinuoso, para obtener lo más parecido a un carné de manitas. Pocas cosas resultan tan satisfactorias como arreglar una avería casera con tus propias manos. O que podamos montar con éxito un mueble de IKEA, sin que la experiencia nos traiga por la calle de la amargura. En el bricolaje no abundan los trucos y atajos. La receta suele ser la de siempre: armarse de paciencia, seguir los consejos adecuados. El bricolaje dejará de ser un engorro de una vez por todas.

"A mí no se me da bien el bricolaje y no tengo paciencia. Cuando se estropea algo le pido a mi aita que lo arregle"

jon bilbao

pastelero