Una forma de expresión a través de la tinta

Todo aquel que crea que el tatuaje es algo moderno o incluso una moda que instauró el mismísimo David Beckham, exjugador de fútbol inglés, está totalmente equivocado. Para ser exactos se desconoce el origen concreto de cuándo fue la primera vez que se hizo un tatuaje, sin importar el motivo, y mucho menos dónde. Aun así, se cree que el comienzo de esta practica de expresión corporal a través de la tinta, negra o de colores, era un acto conocido por múltiples culturas y realizado de manera distinta.

Tanto es así que en el año 2019 se logró obtener un registro histórico y sorprendente en un glaciar situado en la actual frontera de Austria con Italia. En ese lugar se encontró a un cazador del neolítico congelado - entre el 6.000 a.C y el 4.000 a.C- de hace aproximadamente 5.300 años quien se hacía llamar Ötzi y que tenía tanto la espalda como las rodillas tatuadas. Al mismo tiempo encontraron a otro hombre, esta vez en Siberia, con un tatuaje en el hombro. En esta ocasión y por los estudios realizados por los investigadores se cree que era de hace 2.500 años. De esta manera, no se sabe especificar cuándo fue el momento exacto en que alguien decidió, queriendo u obligado, tintar su piel, aunque lo que sí está claro que aunque hoy día creamos que es algo súper moderno no lo es.

El tatuaje es esa forma de expresión o modificación que se hace de alguna parte del cuerpo para decir o transmitir algo gracias a la tinta que se inyecta en nuestra propia piel. Esa tinta no hace más que crear formas, dibujos, figuras o textos, entre otras cosas, que proyectan algo que la persona que se lo hace quiere. Hoy día no tiene un componente negativo en la sociedad e incluso puede llegar a ser raro encontrarse con alguien que no tenga uno. Esto no siempre ha sido así, ya que durante años se ha llegado a ver o considerar peor a las personas que sí tenían algún tipo de tatuaje en su piel y en muchas ocasiones han podido llegar a tener en el ámbito profesional.

En este sentido, podemos decir que el tatuaje es una costumbre que se ha practicado por diferentes culturas pero que durante un largo periodo de tiempo de la historia fue muy castigado. Hablamos, por ejemplo, de la Edad Media -entre los siglos V y XV- y moderna donde gobernaba la iglesia católica. En este periodo los tatuajes eran únicamente aceptados por aquellos caballeros cruzados que tenían el objetivo de llegar a ser reconocidos cuando caían muertos durante alguna batalla. Tras esto, y por suerte, pasaron muchos años hasta ser totalmente aceptados hoy en día por todos.



curiosidades



Tal y como indican los datos, el 30% de las personas de entre 25 y 35 años en el Estado tienen al menos un tatuaje en alguna parte del cuerpo. Aun así, resulta raro encontrar a mucha gente que después de hacerse uno pare, ya que el tatuaje es un arte corporal que engancha. De esta manera podemos decir que el tatuaje es adictivo y crea la necesidad de seguir haciéndose al menos uno más en la persona que se hace el primero.

Por otro lado, diremos tres curiosidades que seguramente desconocías. La primera es que la mujer más tatuada de Europa es la española Lidia Martín, que tiene un total de 270 tatuajes en todo su cuerpo, incluido en la esclerótica del ojo -la zona blanca-. La segunda es que los marineros fueron los primeros occidentales en marcar su piel con tinta y se dibujaban los símbolos que encontraban en los pueblos indígenas que iban visitando. Y la tercera es que se considera a Thomas Edison como el inventor de la primera maquina de tatuar -la que conocemos hoy, ya que el tatuaje es milenario- a finales del siglo XIX.

Has leído bien, Thomas Alba Edison. Para ser exactos, en el año 1877 -en el mismo año que inventó el fonógrafo-, desarrolló una máquina de tatuajes que luego el tatuador Samuel O'Reilly mejoró en 1891. Así que a pesar de que el segundo se lleve todos los honores hoy día podemos confirmar que si Edison no hubiera creado su invento O´Reilly no hubiera podido hacer nada. Aun así, vamos a especificar que lo que el gran inventor estadounidense hizo fue crear un lapicero perforador que hacía agujeros sobre el papel y que lograba vibrar, de arriba abajo, entre 50 y 3.000 veces por minuto. Entonces, cuando O'Reilly descubrió el lapicero pensó que si agregaba tinta podría ser útil para tatuar. Así lo hizo y de esa forma se creó la actual maquina de tatuar que conocemos.



el tatuaje en la televisión

El tatuaje ha pasado de ser una representación de culturas antiguas, modas pasajeras o una alusión a la criminalidad, entre otras cosas, a un arte que atrae a mucha gente. En este sentido, como todo producto que vende e interesa ha conseguido encontrar su hueco en los medios de comunicación a través de los programas de entretenimiento.

Todo empezó con la serie de televisión 'Miami Ink', un 'reality show' de la cadena Discovery que recopilaba ciertos trabajos y aspectos personales de la vida de un grupo de tatuadores de Miami. Tras ver la gran aceptación que tuvo llegó a la televisión 'LA Ink', que tenía una base similar pero que a diferencia del anterior todo sucedía en una tienda de tatuajes de Los Ángeles, abierta y popularizada por Kat Von D. En el programa se podía ver el día a día de la tienda, cómo los clientes acudían con lo que se querían hacer y cómo finalmente los tatuadores creaban autenticas obras de arte o al menos aquello que les pedían.

A este programa le siguieron otros como 'Bad Ink', donde Dirk Vermin y su amigo Rob Ruckus tratan de arreglar todos los malos tatuajes que algunas personas de Las Vegas tienen y en definitiva buscan realizar la mejor cobertura a esos errores del mundo de los tatuajes. Por último, mencionaremos el programa 'Tattoo Nigthmares', donde se muestra a personas descontentas con sus tatuajes por lo terrible que le resultaron y a los tatuadores Tommy Helm, Big Gus y Jazmín Rodríguez tratando de hacer las transformaciones de los horribles tatuajes que llegan a su tienda.