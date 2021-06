El Sadar, encuentro de la afición

El pasado 24 de octubre se cumplieron 100 años del nacimiento del club Atlético Osasuna y, por suerte, han podido celebrar el cumpleaños con la permanencia en LaLiga. El club 'rojillo' se creó gracias a la fusión de 'La Sportiva Foot-ball Club' y el 'New Club', ambos de Pamplona. La mezcla de ambos equipos, tal y como indica el Archivo Real y General de Navarra, hizo que se creara el Club Osasuna, pero no fue hasta 1926 cuando adoptó el nombre que mantiene a día de hoy, el Club Atlético Osasuna.

En cuanto al nombre del club es importante resaltar que es el único equipo de toda la competición liguera que tiene un nombre en euskera. Sus clubes vecinos, Athletic Club, Alavés, Eibar o Real Sociedad, no lo tienen. Y más concretamente cabe destacar que el nombre de Club Atlético Osasuna se lo puso Benjamín Andoáin Martínez y significa salud o fuerza en euskera. Sin duda, no es un dato que pase desapercibido, ya que es de los cinco equipos vascos el único que es en euskera. Aun así, cabe destacar que el Athletic, en particular, tiene nombre inglés debido a que fueron los ingleses los que introdujeron el fútbol en Bizkaia y por ende, fueron los marineros de Inglaterra los que implantaron el fútbol en la capital vizcaína con la creación del club junto a varios locales en 1898.

A vueltas con la creación del club Atlético Osasuna y teniendo en cuenta que hay archivos, referencias, actas o prensa de la época que dicen que la fecha del 24 de octubre de 1920 es la correcta, sigue habiendo algunas personas que dudan de si la fecha es verídica o no. En este sentido hay algunos que dicen, basándose en el periódico 'Pueblo de Navarra', que el club se creó en la fecha indicada anteriormente y que en su primer partido empataron a uno contra el Regimiento de la Constitución. Al mimo tiempo hay otros, que en cambio, aseguran que la fecha es el 17 de octubre del mismo año con la disputa del último partido del 'Sportiva FC'. Mientras que hay quienes afirman que la creación del club data del 31 de mayo de 1919. Desde el club, y vista la confusión que hay respecto a su fundación, no reconoce una fecha exacta, pero sí que celebró su centenario el año pasado, en 2020.

A lo largo de su historia, el conjunto navarro ha participado en cuatro ediciones de la Copa de la UEFA, ahora conocida como Europa League, y en la temporada 2006-07, con Cuco Ziganda al frente del banquillo, fueron capaces de llegar a las semifinales. No cabe duda que ésta junto a la participación en la fase previa de la Liga de Campeones y la primera final de la Copa del ey de su historia, que perdieron contra el Betis en junio de 2005, son algunos de los mayores logros del club navarro, del cual cabe destacar que siempre ha tenido uno de los presupuestos más bajos de toda la competición liguera, conocida como LaLiga.

Al mismo tiempo, Osasuna tiene el honor o el distintivo frente a los demás clubes de la conocida por algunos como la mejor liga de fútbol del mundo, el no ser una sociedad anónima deportiva, al igual que sucede con el Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente, que los clubes señalados pertenecen a sus socios y tienen que presentar cuentas o tener en cuenta a los socios en las tomas de decisión. Los presidentes o máximos representantes del club son elegidos por los socios mediante votación y al mismo tiempo, estos pueden hacer presión para que se adelanten unas elecciones.

Frente a esta opción de club están todas las demás, que se basan en que haya un máximo accionista que sea el dueño del club. Entre este tipo de formatos organizativos de equipos de fútbol encontramos al Manchester City en Inglaterra, al Valencia o Almería en España y al Paris Saint Germain en Francía, entre otros clubes del mundo. En estos casos, son ellos los que gobiernan el club y suelen ser grandes empresarios con grandes fortunas o como sucede en el Manchester City o Paris Saint Germain, son jeques que con su dinero decidieron comprar un club. Esta opción, sin duda, ha creado y sigue creando mucha disparidad de opiniones en el mundo del fútbol, ya que el descontrol económico que han provocado este tipo de equipos ha hecho que los precios de los fichajes, por ejemplo, se disparan de manera nunca antes imaginada.

el equipo femenino

Por otro lado, y volviendo al club Atlético Osasuna, hay que hablar del equipo femenino. En 2016 se creó el club de Osasuna, que en la actualidad milita en Segunda División, habiéndose quedado a las puertas del ascenso a la Liga Iberdrola después de no conseguir encarrilar buenos resultados en el último tramo de la competición. Llegaron al final sin depender únicamente de ellas y lo terminaron pagando pese a ganar su partido. Las rojillas ganaron el 30 de mayo en suelo cántabro 1-5 al Racing de Santander Féminas pero la victoria el mismo día del Alavés Gloriosas por 0-2 ante el Atlético de Madrid B en la ciudad deportiva de Majadahonda les privó del tan ansiado ascenso, por lo que tendrán que pelear un año más por subir de categoría. Será la cuarta vez que lo intentan después de haber estado muy cerca en tres ocasiones. Respecto a la creación del club femenino señalar que 2016 es el año en el que se creó el Club Fundación Atlético Osasuna Femenino gracias a la unión de Osasuna, creado en 2003, junto a otros ocho clubes de toda Navarra.



el nombre del estadio

El Club Atlético Osasuna tiene en su campo un tremendo fortín en donde sacan puntos a los rivales más temibles de toda la competición. Prueba de ello, es la cantidad de puntos que a rivales de la talla del Real Madrid o Barcelona se les han escapado en suelo navarro. Culpa de ello, sin duda, es la cercanía que en El Sadar tienen los aficionados con los jugadores. Esto convierte el estadio en una auténtica olla a presión y su hinchada junto a los Indargorri hacen que para los visitantes no sea nada fácil jugar, y mucho menos desarrollar su fútbol en condiciones óptimas. El campo, por su parte, se inauguró el 2 de septiembre de 1967 y en la actualidad, tras la última remodelación, tiene una capacidad para 23.576 personas, todas ellas sentadas. Los aficionados están deseando que empieza LaLiga 21/22 para poder disfrutar del nuevo campo y poder arengar a su equipo hasta la victoria cada fin de semana.

Aun así, siempre no se ha llamado El Sadar, nombre que coge en honor al río Sadar que atraviesa toda Pamplona cerca del estadio. En el año 2005 el estadio pasó a llamarse Reyno de Navarra después de un acuerdo con el Gobierno de Navarra en el que el club recibiría un total de 1,5 millones de euros durante tres años. El club rojillo mantuvo así el nuevo nombre del estadio hasta que en junio de 2013 tomaron la decisión de volver a denominarse como 'El Sadar'. Desde la instituciones lamentaron profundamente este cambio. El entonces portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, señaló que la resolución que adoptó el Osasuna fue "una decisión que toma de manera legítima y unilateral el club" y que el Gobierno "lamenta que el nombre del Reyno de Navarra no esté asociado al Club Atlético Osasuna".

Por otro lado, el equipo femenino de Osasuna ha disputado en las últimas dos temporadas partidos importantes en El Sadar, pero desarrollan todos sus encuentros en las Instalaciones Deportivas de Tajonar, lugar donde entrena el conjunto masculino.

INDARGORRI

El club Atlético Osasuna destaca por tener una de las aficiones que más encima está de los jugadores en toda la competición. Además del impetu de los seguidores el estilo del campo, conocido por muchos como el estilo de campo inglés debido a la cercanía que hay entre jugadores y gradas, hace que la distancia entre ambos sea mínima. Esto es clave para lograr un aura especial en El Sadar. Aun así, hay que destacar a su afición. Por un lado están los hinchas que ocupan los laterales del estadio, así como uno de los fondos y por el otro, están los Indar Gorri. Estos son los aficionados más fervientes del club y están situados en la grada baja del graderío sur del estadio. Se encargan, desde su creación, en 1987 de llenar de color el estadio, de realizar cánticos que arenguen hasta el final a los jugadores y de hacer junto a los demás seguidores, que El Sadar sea un campo único a la par que difícil en el que jugar si eres rival, y en el que te sientas protegido si juegas de local.

Anécdotas inolvidables

Por el club Atlético Osasuna han pasado muchos jugadores y todos ellos han creado en su paso por el club rojillo varias anécdotas. Entre todas vamos a destacar dos. La primera tendrá como protagonista a Michael Robinson, exfutbolista y comentarista deportivo que falleció el 28 de abril de 2020 tras una larga pelea contra el cáncer. El segundo protagonista será Michael Pedersen, que tiene el honor de ser el primer fichaje extranjero del club navarro.

Michael Robinson aterrizó en Pamplona en la temporada 1986/87 con el equipo en descenso después de haber estado en el Queens Park Rangers y Liverpool, entre otros clubes ingleses. Se lesionó la rodilla y en sus últimas temporadas en Inglaterra se fue quedando sin hueco en los onces. Así, un día, tomó la decisión de que tenía que cambiar de aires. Era diciembre de 1986 y empezó a mirar el mercado, y entonces apareció el interés de Osasuna. "En ese momento busqué Osasuna en el mapa y no salía, yo pensaba que Osasuna era un lugar, incluso entrenando con ellos. Sabía decir hola, adiós, cerveza... lo fundamental", aseguró el bueno de Robinson en una entrevista. Otra de las anécdotas que recordó el jugador inglés internacional por Irlanda fue cuando "Pedro Mari Zabalza me recibió, muy elegante, y me dijo que era el director del hotel y me señaló con los dedos que a las 11.00 horas mañana a entrenar. A la mañana siguiente a esa hora vino un compañero que sabía cinco palabras de inglés y me presentó a mis compañeros... y el preparador físico nos sacó al campo. Y de repente veo al director del hotel en chándal y tocando el balón. Era también el entrenador del equipo". Algo que hoy en día resultaría inimaginable.

Sin duda, el exfutbolista inglés que luego se convirtió en comentarista deportivo junto a su compañero Carlos Martínez en Canal + dejó un gran vació entre los seguidores del fútbol el día de su muerte. Su manera de transmitir, su sonrisa permanente y su programa 'Informe Robinson' son, sin duda, regalos que hizo en vida a los seguidores del deporte en general. Gracias Michael Robinson estés donde estés.

Por otro lado, hay que recordar a Michael Pedersen, el que fue el primer fichaje extranjero del club en enero de 1986. El club iba penúltimo y tenía una gran sequía goleadora. Así las cosas, el presidente, Fermín Ezcurra, se reunió con su director deportivo y vieron qué podían hacer. Después de debatir largo y tendido tomaron la decisión de romper la tradición y firmar al primer jugador extranjero del club. Querían seguir en Primera División y se decantaron por Michael Pedersen, jugador de 1´85 metros y 22 años que había marcado 17 goles en la liga danesa.

Nada más llegar a Pamplona el técnico, Ivan Brzic, le hizo hacer una pretemporada en dos semanas. "Una semana nos llevó al monte, a Belagua, para hacer trabajo físico. El pobre se quedó descolgado porque no podía seguirnos y se perdió. Tuvo que subir la Guardia Civil a buscarle", recuerda una excompañero suyo.