Iriarte acusa de "enchufismo e irregularidades" al PNV

bilbao – La campaña está en su recta final y de cara al último sprint antes de llegar a las urnas, EH Bildu decidió ayer utilizar artillería pesada, para lo que sacó a colación los supuestos casos de corrupción en los que se han visto implicados militantes o exmilitantes del PNV. Así, la candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte, aseguró que la coalición soberanista es garantía de " tolerancia cero" con la corrupción, frente a un PNV que no ha "puesto coto" a los casos de "enchufismo e irregularidades" que han cometido algunos de sus antiguos cargos. Iriarte lanzó este mensaje en un acto celebrado en el polígono de Miñano en Araba, donde, según los tribunales, se gestaron algunas de las operaciones ilegales de la trama del denominado caso De Miguel, por el que varios exdirigentes del PNV fueron condenados por delitos relacionados con la corrupción.

La candidata de EH Bildu subrayó que, además de este caso De Miguel, en los últimos años han salido a la luz otros casos de "amiguismo, enchufismo e irregularidades", entre los que citó el caso Alonsotegi o las supuestas filtraciones de exámenes en las oposiciones de Osakidetza.

Todo esto –según afirmó– se debe a que el PNV tiene una "concepción de país" que le lleva a actuar como si Euskadi fuera "solo de unas personas", y no de otras. Según Iriarte, la formación jeltzale "no ha sabido poner coto" a estos casos de corrupción. Además, destacó que las actitudes que han salido a la luz en estos casos demuestran que excargos del PNV "tenían licencia para meter mano en la caja de todos". Frente a esos comportamientos, afirmó que EH Bildu es "garantía de tolerancia cero" contra la corrupción. De este modo, destacó que en los más de 120 ayuntamientos en los que gobierna EH Bildu "no ha habido ningún caso de irregularidades". "Somos garantía de corrupción cero", aseguró.

rebrote en ordizia Iriarte se refirió ayer también al rebrote del coronavirus en Ordizia e instó al conjunto de la ciudadanía a actuar con precaución y cumplir las medidas de seguridad porque "el domingo hay que ir a votar pero no podemos bajar la guardia". La candidata a lehendakari reiteró su preocupación por las noticias que llegan de Ordizia y pidió "que nadie juegue con la salud pública".

Según recordó, "el martes Urkullu anunciaba 19 casos cuando en realidad eran 35, ayer la consejera de Salud no ofreció los datos hasta que lo preguntó la prensa. Eran 48 y hoy [por ayer] se habla ya de 58, pero en Ordizia existe la preocupación de que sean más los contagios. Por favor, pedimos que nadie caiga en la tentación de anteponer los intereses electorales a la salud de las personas". Además, para Iriarte la situación de Ordizia y del Goierri "es un motivo para permanecer alerta y también debe ser un motivo para que el Gobierno de Mendia y Urkullu empiece a arrimar el hombro y trabaje en común con el resto de fuerzas del país".

cerrar el paso a vox Por su parte el cabeza de lista por Araba, Mikel Otero, advirtió de que el domingo está en juego, "por un puñado de votos", la posibilidad de que Vox obtenga un escaño por el territorio alavés. "El domingo, el futuro democrático de este país se juega en Araba; los franquistas de Vox tienen posibilidades de entrar", avisó. Otero subrayó que está en manos de los ciudadanos de Araba la posibilidad de impedir el acceso de Vox a la Cámara autonómica. Y es que, según diversas encuestas, Vox podría obtener un escaño por Araba, pero se lo disputa con el PNV, no Bildu.

El candidato destacó que EH Bildu ha demostrado a lo largo de las elecciones en los últimos años que es una "garantía" para "echar y dejar fuera a la ultraderecha machista y racista". "Lo hicimos tres veces y lo volveremos a hacer las veces que haga falta", avisó Otero, que recordó que EH Bildu ya impidió la reelección de Javier Maroto como alcalde de Gasteiz al facilitar la investidura del jeltzale Gorka Urtaran; y que en las elecciones generales también impidió que el actual portavoz del PP en el Senado lograra un escaño en el Congreso por Araba.