Mendia: "La salud no se garantiza con la identidad sino con más inversión"

La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha rechazado este martes que los debates identitarios y la cuestión nacionalista distraigan a las instituciones y partidos de "los retos" que tiene Euskadi, muy especialmente de los relacionados con la sanidad.



Mendia ha hecho estas declaraciones en un acto electoral celebrado frente al hospital de Eibar (Gipuzkoa), en el que han intervenido también el cabeza de lista del PSE-EE por Gipuzkoa, Eneko Andueza y el alcalde de la localidad, Miguel de los Toyos.



La líder de los socialistas vascos ha insistido en que la salud no se garantiza con "la identidad" sino con "más inversión, más colaboración y más eficacia en la gestión".



"No podemos dejar de hacer lo necesario por debates de competencias", ha subrayado Mendia, al tiempo que ha opinado que "ya es hora de que algunos superen sus tabúes internos".



Ha apostado por el trabajo en común y la colaboración para "construir un eficaz sistema vasco de servicios sociosanitarios" y ha defendido que "esto no va de Euskadi primero, va de Euskadi todos a una" y que "ésta es la propuesta de los socialistas vascos".





??La salud no se garantiza con la identidad, sino con más inversión y más colaboración.#IdoiaLehendakari#15días15soluciones pic.twitter.com/YNd75Fpi5V — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) June 30, 2020

Mendia ha puesto de relieve el legado de su formación en materia sanitaria, del cual es "un símbolo" el centro hospitalario de Eibar. "Lo diseñamos los socialistas desde el Gobierno hace una década y lo paralizaron quienes nos siguieron, pero ahí estuvimos de nuevo los socialistas, negociando y pactando hasta conseguir que fuera una realidad", ha resaltado.Ha apelado a seguir en este camino,, y ha abogado por "ver una oportunidad en esta crisis para transformar el modelo sociosanitario"."Es el momento de transformar el modelo, con una mejor coordinación de recursos entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco. Tenemos que aprovechar todos los recursos tecnológicos para integrar la salud y los servicios sociales, para que los servicios públicos se conviertan en la red de seguridad que quiere la ciudadanía y ofrezca soluciones sin que nadie se quede atrás", ha concluido.Eneko Andueza, por su parte, ha destacado el papel fundamental del Hospital de Eibar en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y ha lamentado que el proyecto fuera "torpedeado" por el PNV y EH-Bildu, que se opusieron al mismo para "perjudicar" al gobierno socialista de Patxi López.Andueza ha asegurado que el próximo 12 de julio lay superar la situación actual, "desde la unidad y el acuerdo entre diferentes", será la "papeleta" del PSE.El alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, ha querido recordar a los fallecidos por el virus, a los afectados por la crisis sanitaria y también a quienes sufren ahora las consecuencias económicas de la misma y ha destacado que para superar esta realidad "es fundamental quitarse el miedo o la pereza e ir a las urnas" el 12 de julio.